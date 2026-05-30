Schweiz är klara för VM-final: ”Bäddat för guld”

Schweiz är klara för VM-final – för tredje året i rad. Men är det dags för silvermedaljerna att bytas mot guld?

– De har bäddat upp smörgåsbordet, perfekt planerat, för att vinna sitt första VM-guld imorgon, säger experten Erik Granqvist i Viaplay under 6–0-semifinalen mot Norge.

2013 och 2018 var det Sverige, 2024 Tjeckien och 2025 USA.

På hemmaplan, under lördagens semifinal mot Norge, visade Schweiz upp precis varför man kanske är VM:s bästa lag. Skrällmotståndet stod upp bra i första perioden, men därefter rann det iväg. Siffrorna skrevs till hela 6–0 och plötsligt, utan vidare ansträngning, var finalplatsen ett faktum.

Frågan som återstår är om silvermedaljerna och tårarna från de senaste åren nu kan bytas mot guld? Nationens första någonsin (!).

– Det som är farligt för Schweiz är att om de har så dålig disciplin som mot Sverige och idag, då kommer de bli straffade av Kanada. Då är det Sidney Crosby och Macklin Celebrini som utmanar, och det är en helt annan femma. Men de imponerar oerhört. De har bäddat upp smörgåsbordet, perfekt planerat, för att vinna sitt första VM-guld imorgon, säger Viaplays Erik Granqvist i sändningen.

”Foppa” varnar: ”Blir en oerhörd press”

I final möter Schweiz antingen Kanada eller Finland. Den matchen har nedsläpp 20.00 under lördagen, 30 maj.

– Vi ska inte ta ut något guld i förtid här. De har aldrig vunnit VM-guld, först och främst. Det blir en oerhörd press på dem imorgon. Nu har de glidit fram ganska lätt, men vi ska också komma ihåg att Kanada och Finland spelat rätt bra under turneringen också. Det är inte bara att springa hem guldet imorgon, säger Peter Forsberg i Viaplay.

