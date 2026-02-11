Säg namnet Thomas Larkin i Gävle och du lär får en kraftig reaktion. 2017 stod han för ett överfall i en Champions Hockey League-match som avslutade karriären för Brynäs forward Daniel Paille. Nu är Larkin aktuell som lagkapten för det italienska lag som möter Tre Kronor i OS-premiären i kväll.

– Hela efterspelet var så tragiskt med att det blev en rättegång, säger Måns Karlsson i podcasten Gol d’Or om OS-hockeyn i Milano.

Thomas Larkin avslutade Daniel Pailles karriär med sitt överfall på kanadensaren i en CHL-match. Foto: Colin Edwards/Alamy Live News & Simon Hastegård/Bildbyrån

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Se klippet om Thomas Larkin i videospelaren ovan!

Se & lyssna på Gol d’Or här: | YouTube | Spotify | Apple Podcaster | Buzzsprout |

Det var den 7 november 2017 i Gavlerinken i Gävle. En slutspelsmatch i Champions Hockey League mellan Brynäs och tyska Adler Mannheim som spårade ur totalt i slutperioden när gästerna insåg att deras hopp om ett avancemang var borta.

I ett ögonblick av komplett dårskap delade Mannheims back Thomas Larkin ut en brutal blindside-tackling på en intet ont anande Daniel Paille. Brynäs kanadensiske forward däckades och ådrog sig en allvarlig hjärnskakning som innebar slutet på en fin karriär.

Nu är Larkin aktuell i en svensk kontext igen. I kväll kliver han ut som lagkapten för det italienska landslag som ställs mot Tre Kronor i OS-premiären.

I podcasten Gol d’Or ser Uffe Bodin och Måns Karlson tillbaka på överfallet som till och med hamnade i svensk domstol – och som egentligen inte ledde till någon bestraffning över huvud taget.

Programmet görs i samarbete med BetMGM.

18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Stödlinjen.se

Hela första avsnittet av Gol d’Or

Video Premiär: Gol d’Oro – vodcasten om OS-hockeyn 2026

Lyssna på Gol d’Or på Spotify