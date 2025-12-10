Victor Hedman är en av sex svenska spelare som redan tagits ut till OS 2026. Men skadeproblem gör att hans status här och nu känns minst sagt oviss. Här är spelarna som kan ersätta superstjärnan – om han inte kan spela.

Victor Hedman och OS riskerar att bli en relation som skapar djupa sår både för honom själv och för svensk hockey. 2014 valde Pär Mårts att ta ut Henrik Tallinder istället för Hedman till OS i Sotji. Hedman, som då slagit igenom i NHL, fick stanna hemma.

Mårts tyckte Hedman var lite för allround.

– Det är en jättebra kille och en krigare, så det är inte det som har avgjort utan bara att han är allt i allo och då får man inte riktigt någon topp åt något håll, sade Pär Mårts till DN.

Hedman fanns faktiskt inte ens med på Tre Kronors reservlista till OS för tolv år sedan. Där fanns istället Nicklas Grossman, Erik Gustafsson, Jonas Brodin och Staffan Kronwall. Och ja, Victor Hedman 2014 var en annan spelare än den han skulle komma att bli. Det här var innan han blev en absolut världsstjärna. Samtidigt låg han trea i svenska backarnas poängliga när OS-truppen togs ut, och redan året därpå vann han Guldpucken som Sveriges bästa hockeyspelare. Men Mårts var antagligen lite för påverkad av ett svagt VM 2012, där Hedman faktiskt blev något av en syndabock i det otroligt stjärntäta landslaget.

Frågan är om någon längtat efter OS lika mycket som Victor Hedman, just med tanke på den där petningen. Det känns ju faktiskt sjukt att Rasmus Dahlin gjort fler OS-turneringar än Hedman, eftersom han var med 2018 när NHL-spelare inte fick deltaga. Hedman har väntat en hel karriär på att få spela ett OS.

Vem ersätter Victor Hedman – om skadan är allvarlig?

Men hur blir det egentligen med Hedmans medverkan i OS 2026? Vi vet ingenting om den skada han ådrog sig i natt, men det är klart att det är oroande att han är borta från spel i en månad och sen tvingas utgå igen redan i den tredje matchen efter comebacken.

– Det är lite oroande, så vi ska få honom utvärderad igen här. Vi har fortfarande ett par macher kvar på den här bortaturnén, men det är tufft att förlora den här killen. Han är en så viktig del av vårt lag. Vi håller tummarna, sade tränaren Jon Cooper till NHL.com.