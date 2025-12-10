I helgen gjorde Victor Hedman comeback efter att ha missat tolv raka matcher.

I natt skadade sig den svenske stjärnbacken igen.

– Det är lite oroande, säger tränaren Jon Cooper.

Victor Hedman klev av skadad i nattens match mot Montréal.

Foto: David Zalubowski/AP/Alamy

Med två månader kvar till OS i Milano dras Tre Kronors nyckelback Victor Hedman med skadeproblem.

Efter att i helgen ha gjort comeback från en skada som höll honom borta från spel i en dryg månads tid och tolv raka matcher dröjde det bara till hans tredje match efter comebacken innan skadebekymren var tillbaka. I nattens match mot Montréal blev det bara sex minuters speltid innan Tampa Bay-stjärnan klev av matchen efter öppningsakten.

– Det är lite oroande, så vi ska få honom utvärderad igen här. Vi har fortfarande ett par macher kvar på den här bortaturnén, men det är tufft att förlora den här killen. Han är en så viktig del av vårt lag. Vi håller tummarna, säger tränaren Jon Cooper till NHL.com.

Jonas Johansson hyllas: ”Hållit oss kvar i matcherna”

I Victor Hedmans frånvaro fick ett par andra svenska svenskar kliva fram för Tampa Bay i nattens 6–1-seger mot Montréal, då Pontus Holmberg sköt sitt andra mål för säsongen medan Jonas Johansson räddade 26 av 27 skott i vad som var hans fjärde raka start mellan Lightnings stolpar.

– Han har hållit oss kvar i matcherna. Han har gjort sitt jobb och gett oss chansen att vinna, säger tvåmålsskytten Darren Raddysh om lagets svenske burväktare som fått chansen i skadade Andrej Vasilevskijs frånvaro.

Charle-Edouard D’Astous briljerade framför familjen

En annan spelare som klev fram i Victor Hedmans frånvaro i natt var den tidigare SHL-stjärnan Charle-Edouard D’Astous. Inför drygt 50 vänner och familjemedlemmar stod D’Astous för ett av Lightnings mål och var +5 i plus/minus-statistiken i storsegern mot Montréal, som ligger i samma kanadensiska provins (Québec) som backen är uppvuxen i.

D’Astous har nu gjort nio poäng (3+6) på 23 matcher för Lightning den här säsongen.

– Det är en grym känsla att göra mål här i Montréal framför minna vänner och min familj. Det är en barndomsdröm för oss från Québec att få möjligheten att spela i Bell Centre och göra mål, säger D’Astous.

Montréal Canadiens – Tampa Bay Lightning 1–6

Montréal: Oliver Kapanen (9).

Tampa Bay: Darren Raddysh 2 (5), Brayden Point (4), Pontus Holmberg (2), Nikita Kutjerov (13), Charle-Edouard D’Astous (3).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.