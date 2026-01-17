Leo Carlssons skada riskerar att stoppa honom från spel i OS i Milano. Under natten meddelade Anaheim Ducks att svensken genomgått en operation i ena låret– och att han kommer att bli borta i tre till fem veckor.

Leo Carlssons medverkan i OS-hockeyn är högst osäker. Foto: AP Photo/Ethan Swope

Skadeproblemen fortsätter att kasta en skugga över Tre Kronor inför OS i Milano nästa månad.

Ännu har ingen spelare räknats bort från spel i turneringen, men frågetecknen kring Gabriel Landeskog är stora efter hans revbensskada härom veckan. Och nu kommer ytterligare ett skadebesked som kommer att skapa en kamp mot klockan.

Natten mot lördag lät nämligen Anaheim Ducks meddela att Leo Carlsson genomgått en operation i höger lår, ett ingrepp som kommer att hålla honom borta i tre till fem veckor. Detta med tre och en halv vecka kvar till Tre Kronors OS-premiär mot Italien i Milano.

Injury Update: Leo Carlsson underwent a procedure today in Los Angeles to treat a Morel-Lavallée lesion in his left thigh. Carlsson will be out of game action for approximately 3-5 weeks. pic.twitter.com/9aqcrYLhol — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) January 17, 2026

Leo Carlsson opererad – tre och en halv vecka före OS

En Morel-Lavallée-lesion beskrivs som ”en traumatisk mjukdelsskada som uppstår när huden och underhudsfettet slits loss från den underliggande fascian (bindvävsskiktet ovanpå musklerna) till följd av ett kraftigt trubbigt våld”.

Leo Carlsson, 21, är tänkt att bli en nyckelspelare för Tre Kronor i OS. Efter en mycket produktiv höst i NHL har den tidigare Örebro-centern haft en tyngre tid senaste månaden, där han bland annat hade en period med tolv mållösa matcher innan han spräckte nollan i sin senaste match mot Buffalo Sabres förra helgen. På 44 matcher den här säsongen har han producerat 44 poäng (18+26).

Flera andra svenskar dras också med skador inför OS. Utöver Landeskog och Carlsson har Victor Hedman inte spelat på en dryg månad efter att ha opererat armbågen i december. Han väntas dock vara tillbaka i början av februari, kort innan avresan till Italien. Frågetecken finns också kring backen Jonas Brodin, som väntas bli borta i veckor på grund av skada. Och i mötet mellan Vegas Goden Knights och Toronto Maple Leafs utgick William Nylander skadad natten mot fredag. Där har ingen uppdatering givits kring hans status.

Erik Karlsson och Joel Eriksson Ek är också skadade. Men däremot gjorde Philip Broberg comeback för sitt St. Louis Blues i natten match mot Tampa Bay Lightning efter att ha dragits med en hjärnskakning sista tiden.