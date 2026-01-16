Det svenska skadehelvetet fortsätter inför OS. I natt klev William Nylander av skadad med en underkroppsskada.

— Han är precis tillbaka och spelar bra men är skadad nu igen. Vi får se hur länge, säger huvudtränare Craig Berube.

Med mindre än en månad kvar till OS är även William Nylander skadad.

Foto: AP Photo/Melissa Majchrzak.

William Nylander skadade sig efter jul och gjorde i natt sin fjärde match sedan comebacken. Då klev den svenska storstjärnan av med en ny skada. Den här gången handlar det om en underkroppsskada.

Det var i övertidsförlusten mot Vegas som han klev av. Det efter att ha gjort ett mål och en assist i matchen.

— Det är en underkroppsskada. Det är tufft. Han är precis tillbaka och spelar bra men är skadad nu igen. Vi får se hur länge, säger coach Craig Berube efter matchen.

Den svenska skadelistan inför OS växer därmed ytterligare med ett tungt namn. Sedan tidigare har Erik Karlsson, Victor Hedman, Jonas Brodin, Gabriel Landeskog med flera hamnat på skadelistan. Hur länge William Nylander är borta den här gången återstår att se.

Den här säsongen har han gjort 48 poäng på 37 matcher för Toronto.

Source: William Nylander @ Elite Prospects