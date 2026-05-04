BIK Karlskoga har bland annat tappat succétränaren Dennis Hall och stjärnbacken Tim Barkemo. Nu berättar sportchefen Torsten Yngveson om framtiden för tre av lagets andra stjärnspelare: Åke Stakkestad, Hampus Plato och Eero Teräväinen.

– Det finns inget datum då vi behöver ha ett besked. Men det handlar ju om att få ihop pusslet och det kan finnas andra spelare som väntar på svar, säger han till hockeysverige.se.

Det har gått ett par veckor sedan Björklöven vann den fjärde allsvenska finalmatchen mot BIK Karlskoga, och därmed säkrade spel i SHL till hösten. För Karlskoga blev det återigen en säsong där man var nära – men inte riktigt räckte hela vägen. Sedan dess har man, sin vana trogen, fått se flera bärande pjäser lämna klubben. Dennis Hall har presenterats av Luleå, Tim Barkemo har gjort klart med Timrå, Jonatan Lundgren har skrivit på för Södertälje, och ett gäng andra spelare har också tackats av. Däribland förstemålvakten Lars Volden.

En annan spelare som varit ryktenas man är Åke Stakkestad. Enligt NSD och Expressen finns det SHL-intresse för den rivige forwarden, och såväl Luleå som Frölunda har lyfts fram som tänkbara klubbadresser. Detta efter en säsong där 24-åringen gjorde 18+16 i HockeyAllsvenskan och sedan 1+14 på 15 matcher i slutspelet.

Torsten Yngveson om Åke Stakkestads framtid

Nu är frågan om Yngveson kan locka kvar Karlskogaprofilen i laget.

– Åke har gjort det bra. Det är kul för både Åke och BIK att han fått visa vilken spelare han är och kan vara. Det var ju så här vi såg honom i våra juniorlag en gång i tiden. Sen har väl transformationen till A-lagshockeyn tagit lite längre tid. Och jag tror, om han hade fått göra valet en gång till, att han tog steget till SHL lite för tidigt, säger Yngveson och syftar till Stakkestads flytt till HV71 2023.

– Det blir lätt att man hamnar i ett fack och får spela i tredje- fjärdelinan där det spelas en annan hockey än den konstruktiva han kan spela.

Yngveson är övertygad om att Stakkestad skulle klara av steget till SHL på ett annat sätt den här gången.

– Nu har han växt in i sin hockey igen i BIK, och varit en poängspelare. Jag vet att han skulle klara av att spela i SHL, men det är upp till Åke att bestämma om det är rätt väg att gå nu. Eller om han vill bygga ett ännu starkare varumärke innan han gör det hoppet. Han får göra det som känns bäst för honom men vi står såklart med öppna armar om han väljer att bygga vidare ett år till här.

Finns det något datum då ni behöver ett besked?

– Nej, det finns inget hårt datum då vi behöver ha ett besked. Men det är ett pussel och det handlar om att få ihop det. Det kan finnas andra spelare som väntar på svar, och till slut behöver vi kanske veta något om vi känner att chanserna börjar gå förbi på andra spelare.

Vad händer med Teräväinen och Plato?

Två andra stjärnspelare med en osäker BIK-framtid är Eero Teräväinen och Hampus Plato. Teräväinen var en av HockeyAllsvenskans bästa backar, och Plato har under de tre senaste säsongerna blivit en riktig BIK Karlskoga-profil.

Finns det en chans att de spelar i BIK nästa säsong?

– Det gör det väl tills något annat är bevisat.

– Jag för en dialog och en diskussion med dem.

Målvaktsfrågan är ett annat frågetecken till nästa säsong. Detta efter en säsong som var minst sagt rörig på den positionen. Tio målvakter registrerades i BIK Karlskogas trupp, och sex av dem fick speltid. Däribland Anthony Nyberg, som till vardags spelade i division 2 med Sunne. Detta eftersom BIK hade flera skador. Trym Gran gjorde exempelvis bara en match innan han försvann och Olof Lindbom värvades in som hans ersättare några veckor in på säsongen.

– Vi var lite oroliga att vi inte skulle nå upp till tvåsiffrigt antal, men det löste sig på slutet, skrattar Karlskogas sportchef.

– Jag tror dock inte att det påverkade oss i det stora hela. Jag måste säga att det här var den bästa gruppen som vi har haft att göra med i BIK Karlskoga, under mina år, och jag tror inte det rörde dem i ryggen att det blev så här. Visst påverkade det väl litegrann när vi hade båda vårda ordinarie målvakter borta vid något tillfälle, men de visste ju att det bara var övergående. En period att ta sig igenom, bara.

Svaret om JVM-målvakten

Till nästa säsong har man just nu bara en målvakt på avtal: Olof Lindbom. Detta efter att man beslutat att inte förlänga avtalet med förstemålvakten Volden.

– Det är den jobbiga delen av det här jobbet, att behöva skiljas åt från riktigt bra spelare och riktigt bra kollar. Hade man kunnat behålla alla som var bra killar hade vi varit 600 man inne i omklädningsrummet nu.

– Men man behöver göra prioriteringar. Både sett till ekonomi och budget, men också ett till att det kan behövas en föryngring. Vi behöver se över helheten och fatta beslut utifrån vad som är bäst.

En av de totalt sex målvakter som spelade för BIK förra säsongen var JVM-målvakten Måns Goos, som gjorde fyra matcher i HockeyAllsvenskan på lån från Färjestad.

Kan Måns Goos vara ett alternativ till nästa säsong?

– Jag vet inte vad hans eller Färjestads planer är, säger BIK-sportchefen med ett lätt skratt.

– Vi ser väl över hur vi ska bygga målvaktssidan. Vi känner oss lugna eftersom vi har Olof på kontrakt. Vi har ingen panik där.

