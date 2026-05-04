Senast Tyler Vesel var i Hockeyallsvenskan var han en stjärna i ligan. Nu är centern klar för spel i AIK efter tre säsonger i Brynäs.

Tyler Vesel inför ishockeymatchen i SHL mellan Brynäs och Örebro den 28 december 2025 i Gävle.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Tyler Vesel har spelat upp både HV71 och Brynäs i SHL under sina år i Sverige. Nu är amerikanen klar för spel i AIK till nästa säsong. Senast han var i Hockeyallsvenskan blev det 36 poäng på 44 matcher i grundserien samt tolv poäng på 13 slutspelsmatcher. Nu får han chansen att ta upp sitt tredje lag.

AIK storsatsar inför nästa säsong och har nu hittat en tilltänkt toppcenter.

32-åringen har under sina år i Sverige varit en starkt producerande spelare i andraligan. Samtidigt har han även gjort 145 matcher i SHL med 36 poäng som resultat.

— Vi är väldigt glada över att få in Tyler till oss här i AIK och ser fram emot att se honom i vår miljö. Vi ser en spelare som kan bidra både offensivt och i det hårda jobbet över hela banan, och dessutom tillför han viktig erfarenhet till gruppen, säger sportchef Lasse Johansson i ett pressmeddelande.

Tyler Vesel återvänder till Hockeyallsvenskan

Under åren i Sverige har Tyler Vesel även gjort två säsonger för Björklöven. Efter att den gångna säsongen tog slut har han varit öppen med önskan om att stanna i Brynäs. Förhandlingarna har däremot aldrig riktigt tagit fart och nu är han istället klar för en ny klubb.

Innan tiden i Sverige spelade veteranen i AHL och NCAA. Nu väntar hans fjärde svenska klubb i karriären.

— Det känns fantastiskt att vara en del av AIK. Jag känner att det här laget kommer att göra något speciellt den här säsongen

Kontraktet är skrivet över två år.

Source: Tyler Vesel @ Elite Prospects