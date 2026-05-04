Klart: Thomas Rhodin blir ny huvudtränare

Thomas Rhodin har en lång karriär som assisterande tränare. Men nu blir han head coach på seniornivå för första gången. Han tar över HC La Chaux-de-Fonds i den schweiziska andraligan.

Thomas Rhodin var under flera år assisterande tränare för Färjestad, och efter att MoDo sparkat Mattias Karlin kom han in som assisterande tränare till Fredrik Andersson under andra halvan av säsongen. Som huvudtränare har han emellertid bara erfarenhet från Färjestads U16-lag och Värmlands TV-puckslag.

Nu tar han dock över La Chaux-de-Fonds, topplag i den schweiziska andraligan. Det bekräftar klubben på sin sajt.

– Han är en underbar person som är känd för sin ödmjukhet och sitt engagemang, säger sportchefen Loïc Burkhalter.

La Chaux-de-Fonds förlorade finalen i andraligans slutspel. Vid vinst där hade de fått kvala upp till högstaligan.





