Kritiken i SVT – efter skadan: ”Spelar ovårdat”

Jenna Raunio tvingades utgå redan efter ett par minuters spel. Då riktade SVT:s Håkan Loob kritik mot Frankrike.

– De spelar ovårdat, säger han.

Jenna Raunio tvingades utgå.

Foto: SVT/Bildbyrån.

Damkronorna fortsätter gå som tåget i OS. 4-1 mot Tyskland följdes upp med 6-1 mot Italien, och i dagens match mot Frankrike gick de snabbt upp i en 3-0-ledning.

Men allt var inte positivt i en annars urstark förstaperiod. Redan efter ett par minuter tvingades backen Jenna Raunio utgå med en skada, efter en situation bakom mål. Raunio föll hårt på isen efter en tackling och grinade illa när hon åkte ut i båset. Kort därefter gick hon ut i omklädningsrummet.

– Hon har en historik kring smällar mot huvudet. Men det verkar som att hon bara tappade luften, även om hon höll sig lite mot huvudet, säger kommentatorn Chris Härenstam i SVT.

Kritiken mot Frankrike

Både Härenstam och Loob var sedan kritiska mot domarnivån och Frankrike, och inte minst mot en situation där Thea Johansson fick en smäll mot huvudet.

– Det är en alldeles för hög toleransnivå. Det kan leda till fler skador, sade Härenstam.

– Den där är inte vacker, jag skulle vilja att domarna tittar på den där. Den är upp mot huvudet sade Loob.

– Frankrike spelar ovårdat.

Lugnande besked om Jenna Rautio

Marie Lehmann kom sedan med lugnande rapporter kring Raunio.

– Jag har pratat med folk runt Tre Kronor, som inte är i båset, och de ger ganska lugnande besked. Ingen kan säga vad som hänt, men eftersom läkaren är ute i båset kan det vara så att Raunio bara tappade luften och behöver återhämta sig på egen hand.

I den tredje perioden kom sedan en ny uppdatering från landslaget, via SVT, som sade att Raunio mår bra men att man tar till försiktighetsåtgärder just med tanke på hennes tidigare skadehistorik.

Sverige vann matchen med 4-0.