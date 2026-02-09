Stjärnans glädjebesked inför OS

Jack Hughes drog på sig en ny skada 13 dagar innan OS börjar.

Hans framtid var osäker och frågan många ställde sig var om han kommer kunna delta i mästerskapet, nu svarar stjärnan själv hur statusen är.

– Kroppen känns i bra form, bekräftar Hughes till NHL:s hemsida

Jack Hughes är spelklar inför OS

Foto: Bildbyrån

I slutet av januari drog Jack Hughes på sig en ny skada som hotade hans framtid i OS. På grund av skadan spelade han ingenting innan OS-uppehållet, nu bekräftar Hughes själv att det kommer att bli spel för hans del i mästerskapet.

– Det känns bra, kroppen känns i bra form, säger Jack till NHL:s hemsida.

Under gårdagen deltog forwarden fullt ut på lagets intensiva 30-minuters träning i Santagiulia Arena där han inte visade några tecken på skada.

Hughes-brödernas tankar om OS

I USA-truppen finns inte bara en Hughes med utan två. Jacks storebror Quinn Hughes är också en del av laget. Under OS delar bröderna rum och båda ser fram emot det kommande mästerskapet.

– Jag ser verkligen fram emot det, att dela rum med honom och umgås med honom. Det ska bli jättekul, säger Jack om Quinn.

– Det är lite galet, men det sjunker in när vi flyttade in i OS-byn. Och du vet, vilken speciell upplevelse det här kommer att bli. Så jag njöt av den första träningen, att bara komma ut och få igång benen, säger Quinn till NHL:s sajt.

USA inleder sitt mästerskap på torsdag där motståndet som väntar är Lettand.

Source: Jack Hughes @ Elite Prospects