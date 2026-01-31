USA:s smäll: Storstjärnan kan missa OS

Det är inte bara Sverige som har flera frågetecken inför OS. Även USA:s storstjärna Jack Hughes kan missa turneringen med en skada.

— Innan vi har de resultaten vet vi inte hans status när det kommer till att resa eller hur vi ska framskrida, säger Devils-tränaren Sheldon Keefe.

Skadedrabbade Jack Hughes är ett frågetecken inför OS i Italien.

Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images.

Jack Hughes är en av USA:s stora stjärnor i NHL. 24-åringen kommer tillsammans med sin bror Quinn Hughes att vara en av amerikanarnas ledande spelare. Det vill säga om han faktiskt tar sig till Italien.

24-åringen har varit enormt skadedrabbad de senaste säsongerna och hittills den här säsongen har det bara blivit 36 matcher. Endast en gång på sina sex säsonger i ligan har han spelat mer än 62 matcher på en och samma säsong.

Nu är han återigen på skadelistan.

USA:s storstjärna Jack Hughes kan missa OS

Det efter att i torsdags ha klivit av i 3-2-segern mot Nashville efter bara dryga två minuters speltid. USA börjar sin turnering om 13 dagar då man ställs mot Lettland i premiären av OS-turneringen. Det blir därmed en kamp mot klockan för Jack Hughes.

— Under den närmaste tiden kommer vi att få en bättre bild och idé av vad som händer. Som jag sa i torsdags är känslan att det inte är något allvarligt. Vi måste bara vara säkra och det är det han gör just nu, säger New Jersey Devils-tränaren Sheldon Keefe till NHL.com.

För USA:s del finns däremot ett par vassa ersättare om man skulle behöva kalla in någon sådan. Inte minst Jason Robertson som är USA:s bästa poängplockare i NHL just nu.

