Fyra år och sex mästerskap – så var Hallam-eran i Tre Kronor

När Svenska Ishockeyförbundet kom överens med Sam Hallam om att han skulle ta över som förbundskapten var glädjen stor. Han skulle upprätta Tre Kronors vinnarkultur efter Johan Garpenlöv-eran. Istället uteblev de riktiga toppresultaten. Så här var Sam Hallams förbundskaptenstid – år för år och turnering för turnering.

Sam Hallams tid i Tre Kronor summeras – år för år och turnering för turnering.

Foto: Bildbyrån.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

2021

Det stod klart att Sam Hallam skulle lämna Växjö Lakers efter ett decennium av enorma framgångar. Det blev tre SM-guld och Hallam var, tillsammans med sportchefen Henrik Evertsson, förstås den stora arkitekten bakom gulden. Tillsammans med Roger Rönnberg hade han utkristalliserat sig som svensk hockeys mest hyllade coach.

Den nionde december 2021 kom beskedet att han skulle ta över Tre Kronor. Efter att förbundet vid tre raka förbundskaptensrekryteringar, Per Mårts, Rikard Grönborg och Johan Garpenlöv, utsett en förbundskapten som redan jobbade på förbundet valde man nu att plocka in det absolut största namn som fanns tillgängligt.

Efter Garpenlöv-perioden, som rent resultatmässigt var den sämsta i svensk ishockeys historia, hade man nu inte längre råd med fler misslyckanden i stora mästerskap.

När Hallam presenterades möttes beskedet av jubel. De flesta var överens om att han var rätt man för jobbet, och efter några mardrömsår för ishockeyförbundet fick även de mycket beröm för att de valde att gå ur sin bekväma komfortzon och plocka in en extern lösning. Hallam fick också plocka ihop sin ledarstab runtom sig.

Hallam skrev på ett kontrakt som skulle sträcka sig över fyra år. En fyraårsperiod som skulle visa sig innehålla två så kallade ”best on best”-turneringar. Något som Johan Garpenlöv inte fick vara med om under sina år som förbundskapten.

Sam Hallam när han presenterades som ny förbundskapten.

Foto: Bildbyrån.

2022

Sam Hallam tog över det svenska ishockeylandslaget på herrsidan och inledningsvis var mer eller mindre allt frid och fröjd. Han fick snabbt viss kritik för att plocka ut egna ”favoritspelare” snarare än det på pappret bästa möjliga laget, men i Euro Hockey Tour var Sverige starkt.

De vann Hallams första turnering, Karjala Tournament, och hans andra turnering, Swiss Ice Hockey Games. Efter sex landskamper hade Sverige fem segrar och en förlust.

Sam Hallam fick en flygande start.

Foto: Bildbyrån.

2023

Euro Hockey Tour

2023 fortsatte segertåget. I Beijer Hockey Games i februari kom den tredje raka turneringssegern. Det blev en övertidsförlust mot Tjeckien i premiären, men därefter kom två segrar mot Schweiz respektive Finland. Sverige tog sju av nio möjliga poäng och stod totalt på 19 av 27 möjliga poäng i Euro Hockey Tour. Tvåan Tjeckien var på betryggande avstånd och hade bara spelat ihop 14 poäng.

I Carlson Hockey Games, Tjeckien, blev det en andraplats för svensk del. De besegrade återigen Schweiz och Finland men föll återigen mot Tjeckien. Schweiz plockade hem turneringen – men Sverige tog en betryggande slutseger i Euro Hockey Tour. Hallams manskap spelade in 24 av 36 möjliga poäng, hade 35-22 i målskillnad och vann med sex poängs marginal ner till Tjeckien.

Hallam hade fått en drömstart på tiden som förbundskapten. Och nu väntade VM i Tammerfors och Riga. Ett mästerskap som egentligen skulle spelas i Ryssland men som flyttades efter det ryska anfallskriget mot Ukraina.

VM

Tre Kronor hade ett på pappret okej VM-lag, men inte mer än så. Uttagningen av rekordunge Leo Carlsson var den stora snackisen. Lucas Raymond var en av få som spred någon form av stjärnglans i laget. Men det var backen Henrik Tömmernes som vann lagets interna poängliga.

Inledningsvis gick det också som man hade hoppats. Tre Kronor inledde med sex raka segrar och släppte på dessa sex matcher bara in tre (!) mål.

1-0 mot Tyskland.

5-0 mot Österrike.

2-1 efter straffar mot Finland.

7-1 mot Ungern.

4-0 mot Frankrike.

4-1 mot Danmark.

I gruppfinalen väntade USA i en match som skulle avgöra utgången av gruppen. Sverige tog ledningen med 1-0, men USA vände till 3-1. Med 5:09 kvar reducerade Leo Carlsson med sitt andra mål i matchen, och kort därefter kom också 3-3. Matchen skulle avgöras i förlängning.

Och där avgjorde Dylan Samberg för USA. Amerikanerna vann gruppen, och Sverige slutade tvåa.

Eftersom att Lettland sen skrällde mot Schweiz tog Lettland tredjeplatsen i sin grupp. Det gjorde att Tre Kronor tvingades lämna Tammerfors för att spela sin kvartsfinal i Riga. Och där kom Sam Hallams första riktiga motgång som förbundskapten.

Lettland chockade hockeyvärlden genom att besegra Tre Kronor med 3-1 efter att Miks Indrasis skjutit det avgörande målet i början av den tredje perioden. Ett av Tre Kronors största VM-fiaskon genom tiderna var därmed ett faktum.

Det blev också starten på Sam Hallams frostiga relation till media – och starten på en rad av misslyckanden i avgörande matcher.

Euro Hockey Tour

Hösten 2023 blev desto bättre för Sam Hallams landslag. De inledde förvisso landslagssäsongen med en 5-2-förlust mot Tjeckien, men därefter radade de upp segrar.

Det blev 4-3 mot Schweiz och 4-2 mot Finland i Karjala Tournament, och därefter följde segrar med 4-2 mot Schweiz, 3-2 mot Finland och 5-3 mot Tjeckien i Swiss Ice Hockey Games.

2024

Euro Hockey Tour

Efter ett 2023 där Sverige vann en tydlig majoritet av alla matcher, men föll i den viktigaste, laddade man på rejält för att få ett starkt 2024. I Beijer Hockey Games vann Tre Kronor två av tre matcher, och i Czech Hockey Games följde samma facit. Det gjorde att Hallam återigen säkrade en tydlig seger i Euro Hockey Tour.

Sverige tog 28 av 36 möjliga poäng och vann med sex poängs marginal ner till Finland. Det var faktiskt Tre Kronors tredje raka seger i Euro Hockey Tour. Tre raka Euro Hockey Tour hade man aldrig tidigare lyckats vinna.

Sverige radade upp segrar.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

VM

Men det var VM som var den stora grejer. Till turneringen, som avgjordes i Tjeckien, fick Sverige ihop ett alldeles strålande lag. Erik Karlsson, Victor Hedman, Rasmus Dahlin, Jonas Brodin, Lucas Raymond, Adrian Kempe, Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson, André Burakovsky och Filip Gustavsson var några av alla stjärnor som kom. De flesta var överens om att Tre Kronor skulle gälla som tydlig guldfavorit.

Och inledningsvis spelade man sannerligen som en sådan.

Man levererade det bästa gruppspelet någonsin och tog för första gången 21 av 21 möjliga poäng. Målskillnaden var 35-9 efter följande resultatrad:

5-2 mot USA.

5-1 mot Polen.

6-1 mot Tyskland.

3-1 mot Kazakstan.

7-2 mot Lettland.

3-1 mot Frankrike.

6-1 mot Slovakien.

Men kvartsfinalen blev återigen en skräckupplevelse. Detta mot ett på pappret svagt Finland, som hade haft ett uselt gruppspel där de bland annat förlorat mot Österrike. Finland tog bara tio poäng på sju matcher i gruppspelet.

Sverige var också helt överlägset i kvartsfinalen, men Finland höll sig kvar i matchen tack vare ett enormt målvaktsspel av Emil Larmi. Det stod 0-0 fram tills dess att det återstod fem minuter. Då kom Rasmus Dahlins 1-0. Men Finland fick fram en förlängning efter en sen kvittering av Hannes Björninen.

I övertidsspelet avgjorde dock Joel Eriksson Ek, och Tre Kronor undvek ett nytt dunderfiasko.

I semifinalen väntade värdnationen Tjeckien. Och även om Sverige ledde med 1-0 och 2-1 blev matchen ett rejält magplask. Framför allt på grund av tre tjeckiska mål inom loppet av tre minuter i den andra perioden, där värdlandet gick från 2-2 till 5-2. Det blev till sist 7-3 för Tjeckien som sedermera också vann finalen.

Sverige återupprättade lite heder genom att vinna bronsmatchen mot Kanada sedan Carl Grundström gjort två mål. Sam Hallams första medalj var ett faktum – men det var ett brons som kom med en ganska besk eftersmak.

Euro Hockey Tour

Och nu följde också en riktigt tung höst i Euro Hockey Tour. Man tog bara en enda poäng i Karjala Tournament och åkte på sin första förlust mot Schweiz sedan Sam Hallam tagit över landslaget. I decemberturneringen, i just Schweiz, vann Sverige mot värdlandet men föll mot Tjeckien och Finland.

Sex landskamper in på säsongen 2024/2025 hade Tre Kronor förlorat fem av sex matcher och bara tagit fyra poäng. Men det väntade två storturneringar runt hörnet. Två turneringar som skulle kunna släta över den tunga hösten.

Carl grundström sköt bronset till Sverige.

Foto: Bildbyrån.

2025

4-Nations

2025 var det häftigaste landslagsåret på länge. För första gången sedan 2016 skulle vi få se en NHL-arrangerad turnering, i form av 4-Nations FaceOff. Där skulle Kanada, USA, Finland och Sverige göra upp i en minuturnering. Sam Hallam fick välja och vraka bland Sveriges alla NHL-spelare för första gången under sin förbundskaptenstid.

Tre Kronor mötte ett stjärntätt Kanada i premiären och blev till en början helt överkört. Kanada gjorde vad man ville med Tre Kronor och satte 1-0 efter 56 sekunder samt 2-0 efter 13 minuter. Då hade Sverige knappt fått röra pucken. Därefter växte Sverige dock in i matchen, och var stundtals lysande i period två och tre.

Jonas Brodin reducerade till 1-2 innan Mark Stone återgav Kanada dess tvåmålsledning. Sverige lyckades dock både reducera (Adrian Kempe) och kvittera (Joel Eriksson Ek) och matchen gick till förlängning. Där avgjorde Mitch Marner för Kanadas del.

Sen kom nästa sak som ofta blivit synonymt med Sam Hallams mästerskap: En riktig plattmatch. Ofta har Sverige gjort okej, eller bra, turneringar men satt sig i en knepig sits på grund av en onödig förlust. I 4-Nations var det matchen mot Finland som får stå som symbol för den trenden.

Ett klart favorittippat svenskt lag kom inte alls upp i samma nivå som i matchen mot Kanada, och föll återigen efter förlängning. Men om förlängningsförlusten mot Kanada ändå kunde inbringa någon form av hopp gjorde den här förlängningsförlusten istället att hoppet var ute. Sverige hade inte längre någon chans att gå till final.

Man avslutade sen turneringen med en stark 2-1-vinst mot USA. Men inget av lagen hade något att spela för. USA var redan klart för final. Sverige var redan utslaget.

Tre Kronor landade i alla fall på fullt godkända fem poäng, och hade man bara tagit hem någon av förlängningarna hade man varit en final – vilket hade varit en succé.

4-nations var okej – men saknade den riktiga fullträffen.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

VM

I Euro Hockey Tour gick det fortsatt tungt för Sverige, när man bara tog en enda poäng under Beijer Hockey Games. Då under Magnus Hävelids ledning. Efter att NHL-spelarna börjat ramla in gick man dock rent i turneringen i Tjeckien i maj, men det blev ändå en sistaplats i Euro Hockey Tour. Sverige tog bara 14 poäng på tolv matcher. Det brydde sig dock inte speciellt många om, när det väntade ett VM på hemmaplan.

Och där fick Sam Hallam, Josef Boumedienne och de övriga i staben mängder av positiva besked.

Filip Forsberg, Mika Zibanejad, Lucas Raymond, William Nylander, William Karlsson, Elias Lindholm, Leo Carlsson, Jonas Brodin, Rasmus Andersson, Jacob Markström…Ja, listan på världsstjärnor som kom till Stockholm för att dra på sig Tre Kronor-tröjan var lång.

Under gruppspelet hackade spelet dock mer än det gjorde i Tjeckien året innan. Man hade bland annat stora besvär att besegra Österrike och Finland, men körde också över Slovakien, Lettland, Frankrike och Slovenien. Efter sex matcher stod Sverige på maximala 18 poäng och hade bara släppt in tre mål.

Det väntade då en gruppfinal mot Kanada, och där drog det stjärntäta kanadensiska landslaget det längsta strået och vann med 5-3. Det gjorde att Tre Kronor slutade tvåa i gruppen och fick möta Tjecken i kvarten. Där imponerade det svenska landslaget och vann bekvämt med 5-2 efter att ha gått ifrån till 3-0 redan i den första perioden. Sverige var därmed i sin andra semifinal i rad – och USA stod för motståndet.

Och återigen kom Tre Kronor ut otroligt blekt i en avgörande match.

USA gjorde stundtals vad de ville, och efter två perioder ledde man med 4-0. Sverige var chanslöst i Avicii Arena och på bilder som publicerats i efterhand har man från omklädningsrummet fått den svenska ilskan över den egna prestationen. Allt gick fel när allt stod på spel.

Det blev 6-2 till USA och även om Tre Kronor krossade skrällgänget Danmark i bronsmatchen var det återigen en bronsmedalj som kändes som ett tröstpris snarare än något annat. Eller som Sam Hallam uttryckte det igår: VM 2024 och 2025 var två vaskade guld.

Men det var det som hände efter matchen mot USA som stal rubrikerna. Hallam rök ihop med Erik Granqvist i Viaplays studio, och Hallam anklagade bland annat Granqvist för att vara ett internettroll som skulle skriva sina elakheter på ”något anonymt nätforum istället”. Bråket grundade sig i Sveriges beslut att inte träna dagen före match, medan USA körde ett stenhårt pass.

Hallam riktade också en rejäl skopa med kritik mot programledaren Niklas Jihde efter att denne tagit upp att Sverige har som mål att vara bäst i världen 2030.

– Jag tycker det är fegt av dig och bara lite tramsigt från din sida. Det är ett paket som innehåller så många olika delar, rent organisatoriskt och också vad som händer ute bland klubbarna. Du försöker lägga det på en match i det här formatet och det blir bara tröttsamt att lyssna på, sade Hallam.

Hallams frostiga relation till media hade blivit allt mer uppenbar under åren, och här nåddes den definitiva kulmen.

Sam Hallam och Erik Granqvist – dagen efter det uppmärksammade bråket.

Foto: Bildbyrån.

Euro Hockey Tour

Hösten blev återigen något sorts försök att lappa ihop hockeylandet Sverige efter ett tungt slut på VM. Och här visade återige Tre Kronor klass.

Man gick rent i Karjala Tournament i november och tog sedan åtta av nio poäng i Swiss Hockey Games månaden därpå. Tre Kronor hade redan då plockat fler poäng än på hela föregående EHT-säsong,

Den 13 oktober bekräftades det också att Sam Hallam skulle lämna Tre Kronor för schweiziska Geneve-Servette efter säsongen, när hans fyraårskontrakt med det svenska ishockeyförbundet löpte ut. Hans ersättare bekräftades nästan omedelbart: Den dubble VM-guldcoachen Rikard Grönborg.

2026

OS

Men Euro Hockey Tour får ursäkta. Allt det pratades om under landslagssäsongen 25/26 var NHL-spelarnas comeback i OS. För andra året i rad skulle Hallam få ta ut bästa möjliga lag till en best on best-turnering. Ja, man hade lite skadebekymmer på bland annat Jonas Brodin, William Karlsson och den tilltänkte förstecentern Leo Carlsson – men Hallam kunde i princip välja och vraka bland alla svenska toppnamn.

Trupputtagningen innehöll ett par skrällar. Mattias Ekholm och Hampus Lindholm petades, medan Philip Broberg och pånyttfödde Oliver Ekman-Larsson kom med. På center- och forwardsplats saknades Marcus Johansson, William Eklund och Mikael Backlund, medan Pontus Holmberg och Alexander Wennberg kom med.

Sedermera kom också Hampus Lindholm och Marcus Johansson med i truppen, efter ett par återbud.

Väl i OS var den stora snackisen runt Hallam hans laguttagningar. Många ville se Jesper Wallstedt i kassen, men han fick inte stå någonting. Rasmus Andersson petades också inledningsvis, men det som verkligen skapade rubriker var petningen av Filip Forsberg. Sveriges bäste målskytt i NHL inledde som extraforward. Han kom sen in i laget, och då sattes Jesper Bratt vid sidan. Även den stundtals sparsamma matchningen av Norris Trophy-finalisten Rasmus Dahlin fick många att höja på ögonbrynen.

Prestationsmässigt var det återigen ganska skakigt från Sverige. De besegrade hemmanationen Italien, men bara med 5-2. Italien ledde med 1-0 och hade också 2-2 en bra bit in i den andra perioden.

Och sen kom den återigen. Plattmatchen med stort P.

Återigen var det en svag insats mot Finland som i slutändan grusade Sveriges medaljhopp. Tre Kronor var oerhört blekt och Lejonen vann med 4-1. Samma Lejon som förlorat med just de siffrorna mot Slovakien i premiären.

Det gjorde att Sverige riskerade att sluta trea i gruppen – vilket skulle ge Lettland i åttondelsfinalen, USA i kvartsfinalen och troligtvis Kanada i semifinalen. Man hade dock chansen att vinna gruppen, men då krävdes seger med tre mål mot Slovakien. Och efter en stark match såg det ut att bli verklighet.

Då drog Lucas Raymond på sig en onödig utvisning i slutminuterna. Slovakien fick powerplay, reducerade till 3-5, och kunde fira som om de vunnit matchen. Förlust med två mål räckte ju för att vinna gruppen vilket gav en direktplats till kvartsfinalen där Tyskland väntade.

Sverige städade av Lettland efter en stabil insats i åttondelsfinalen, och därefter väntade ju USA. Trots en ganska stark svensk insats mot ett favorittyngt USA blev det en ny hjärtekrossande förlust för Tre Kronor efter att Quinn Hughes överlistat en annars storspelande Jacob Markström i förlängningen.

Tre Kronors OS var slut redan efter kvartsfinalen. Och kritiken mot Sam Hallam var större än någonsin, från såväl svenska folket som mediakåren. Även i Nordamerika väckte hans sätt att matcha laget förvåning bland journalisterna.

Efter turneringen uttalade sig flera spelare om det som hände under OS. Rasmus Dahlin konstaterade att det inte var hans beslut att han inte fick spela någonting i förlängningen mot USA. Filip Forsberg sade att han var förvånad över att bli bänkad. Rasmus Andersson sade att han ”ur en personlig synvinkel får undvika att kommentera”, efter att han petats i två matcher.

Hallam själv uttalade sig också.

– Jag känner att från start så har det liksom vevats ganska hårt mot mig, och när man väl är inne i det så stänger man ju ute det där. Men sen när det var över och det kom till mig, då kände jag att det har skjutits ganska skarpt mot mig. Det tog ordentligt när man släpper på garden lite.

Det sipprade också ut uppgifter om att stämningen inte var frid och fröjd i det svenska laget.

Personfokuset på Hallam var större än någonsin tidigare – och han själv blev allt mer stingslig i intervjusammanhang.

Hur kul tyckte han egentligen att det var att vara förbundskapten?

OS blev ett misslyckande.

Foto: Bildbyrån.

VM

Precis som väntat kom Sverige med ett på pappret betydligt svagare lag än de två senaste åren. OS, 4-Nations, hemma-VM och mängder av skador gjorde att det inte var speciellt många stora NHL-stjärnor som var tillgängliga för att spela. De två OS-spelare som kom till VM var två spelare som mer eller mindre alltid ställer upp för den gulblåa tröjan: Oliver Ekman-Larsson och Lucas Raymond. Raymond var den enda som spelade samtliga sex mästerskap under Hallams styre.

Istället blev det fokus på ett gäng ungtuppar, som verkligen imponerade i turneringarna inför VM. För ja, Sverige tog ju hem Euro Hockey Tour igen. Överlägset. Trots en oväntad sistaplats i Beijer Hockey Games tog man under säsongen nästan dubbelt så många poäng som de något annat lag. Sverige vann på 29 poäng medan tvåan Tjeckien stannade på 16.

Men det var förstås VM i Schweiz som var Hallams sista chans att få en riktig framgång som förbundskapten. Ett på förhand uträknat Tre Kronor stod upp okej i premiären mot Kanada, men föll ihop totalt i matchen mot Tjeckien och föll också chockartat mot Norge. Segrar mot Slovenien, Italien och Danmark gjorde att gruppavslutningen mot Slovakien skulle bli helt avgörande för om man över huvud taget skulle gå till kvartsfinal. Och trots en mardrömsstart redde Tre Kronor ut den pressade situationen och vann med 4-2.

Men det blev bara en fjärdeplats i gruppen. Lucas Raymond ledde offensiven tillsammans med supertalangerna och Viggo Björck och Ivar Stenberg – men i övrigt var det få svenska spelare som stack ut under turneringen. Björck och Stenberg var två av fem juniorer som kom med i VM-truppen. Anton Frondell och Jack Berglund var de övriga som fick speltid, medan Love Härenstam fick se hela turneringen från läktaren.

Ivar Stenberg imponerade i VM-debuten.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

JVM-hjältarna lyckades dock inte bära Sverige till en ny medalj. Torsdagens match mot Schweiz blev istället den sista med Sam Hallam som förbundskapten. Schweiz vann med 3-1 och Tre Kronor åkte ut i kvartsfinal för tredje gången på fem mästerskap. Det blev i övrigt två bronsmedaljer i VM, plus en tredjeplats i 4-Nations och tre totalsegrar i Euro Hockey Tour för Hallam under de här fyra säsongerna.

Så var Sam Hallams tid som förbundskapten

Johan Garpenlöv tog inte en enda medalj under sina år som förbundskapten, men han fick heller aldrig möjlighet att leda ett lag med alla de bästa spelarna. Sam Hallams fyra år utan att gå till någon final gjorde dock att Sverige kom in i tidernas sämsta landslagsperiod, med hela åtta år utan en final på seniornivå. Garpenlöv fick också beröm för hur han hanterade media i motgångarna – medan trycket mot Hallam blev ännu större just med anledning av hur han hanterade att stå i stormens öga. Dessutom slapp Hallam möta Ryssland.

Samtidigt var det få mästerskap som var svaga rakt igenom. Ofta var det en plattmatch som satte Tre Kronor i en knepig sits, som gjorde att de antingen åkte ut eller fick en väldigt svår väg i slutspelet. 2023 gjorde man en usel match mot Lettland, i 4-Nations var det förlängningsförlusten mot Finland som förstörde, i VM 2024 vann man rubbet förutom i den mycket svaga semifinalen mot Tjeckien, 2025 var det två usla perioder i semifinalen mot USA som sabbade allt, och 2026 var det framför allt den historiska förlusten mot Norge som gjorde slutspelsvägen enormt svår.

Efter matchen mot Schweiz menade Hallam att förbundskaptensrollen i dess nuvarande tappning är förlegad, och landslagschef Anders Lundberg öppnade för att det kanske är läge att göra om rollen framgent. Han menade också att de var väldigt nöjda med jobbet Hallam gjort som ambassadör och med relationen mot juniorlandslagen – men att de kort och gott ville ha fler medaljer. Hallam berättade också att han redan efter förra året kände att fyra år skulle räcka. Och enligt vad hockeysverige.se erfar fanns det en diskussion inom förbundet att faktiskt byta förbundskapten redan inför VM 2026. Exakt hur skarpt läge det faktiskt blev – det är dock oklart.

Men nu är Sam Hallam-eran definitivt slut. Och Rikard Grönborg-eran 2.0 ska inledas.