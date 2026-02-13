Tjeckien förlorade med hela 5-0 i OS-premiären och väljer att ändra i laget till dagens match.

Då petas Färjestadsstjärnan David Tomásek.

David Tomásek tar inte plats i Tjeckiens lag i dagens match mot Frankrike. Foto: Bildbyrån & Reuters (Montage)

Tjeckien fick en tuff inledning på OS i Milano. De fick tuffast möjliga motstånd i premiären och ställdes mot Kanada direkt. Det blev också storförlust för tjeckerna som var stundtals chanslösa mot de kanadensiska superstjärnorna. Slutresultatet skrevs till 5-0 för Kanada efter 60 minuters spel.

I Tjeckiens premiärlag fanns SHL-stjärnan David Tomásek, till vardags i Färjestad, med i truppen. Han var en ordinarie forward för Tjeckien och noterades för 13:14 minuters istid och sköt ett skott på mål i storförlusten mot Kanada.

David Tomásek petas av Tjeckien

I dag jagar Tjeckien revansch och vill studsa tillbaka för att ta sin första vinst i årets OS. Då väljer laget att göra flera förändringar i truppen inför mötet med Frankrike. Bland annat petas David Tomásek helt och tvingas följa matchen från läktaren. I stället kommer Filip Chlapik in i det tjeckiska laget till matchen mot Frankrike. NHL-backen Jan Rutta missar också matchen efter att ha fått en smäll i förlusten mot Kanada och han ersätts av försvararen Jiri Tichacek.

Samtidigt väljer Tjeckien också att vila målvakten Lukas Dostal och i stället är det Dan Vladar som tar plats mellan stolparna i dagens match.

David Tomásek inledde årets säsong i NHL med Edmonton Oilers där han stod för 3+2 på 22 matcher innan han bröt sitt kontrakt med NHL-klubben. Stjärnan vände sedan tillbaka till Färjestad där han har gjort 5+6 för elva poäng på elva matcher i SHL. 2024 vann han skytteligan i SHL med 25 mål och förra säsongen tog han hem poängligan med 57 poäng på 47 matcher och han prisades därefter med Guldhjälmen som ligans MVP. 30-åringen var med och vann VM-guld med Tjeckien hemma i Prag 2024 och gör OS-debut i år. Nyligen kom uppgifter om att David Tomásek kommer att lämna Färjestad efter säsongen och flytta hem till Tjeckien för spel i HC Dynamo Pardubice.

