Kanada vinner OS-premiären mot Tjeckien enkelt med hela 5-0.

Då klev 19-årige Macklin Celebrini fram och blev målskytt direkt i sin OS-debut.

Macklin Celebrini gjorde ett av målen i Kanadas premiärkross mot Tjeckien. Foto: Bildbyrån

Under torsdagen satt hockeyvärlden bänkad för att se när Kanada äntrade OS i Milano. I laget finns superstjärnor som Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby och Cale Makar som kom att göra livet surt för Tjeckien i premiärmatchen.

Det var däremot ingen av de stora stjärnorna som gjorde Kanadas första mål i turneringen. I stället var det en 19-årig jättetalang som klev fram och spräckte nollan.

Macklin Celebrini har gjort dundersuccé i NHL den här säsongen med 81 poäng på 55 matcher för San Jose Sharks vilket gör att han är fyra i poängligan bakom Connor McDavid, Nathan MacKinnon och Nikita Kutjerov. Han tog därför en plats i Kanadas OS-trupp och har sedan även fått spela i lagets förstakedja med McDavid och Tom Wilson. Det var också förstakedjan i Kanada som var klart bäst i premiären mot Tjeckien.

Macklin Celebrini hyllas av Sidney Crosby

Det stod länge 0-0, där Tjeckiens målvakt Lukas Dostal spelade riktigt bra för att hålla Tjeckien kvar i matchen. Med bara sex sekunder kvar av första perioden kom däremot 1-0 för Kanada. Connor McDavid spelade över till Cale Makar som sköt ett skott från blålinjen och där stod Macklin Celebrini påpassligt framför mål och styrde in 1-0 för Kanadas första mål i turneringen.

– Det kändes fantastiskt. Det är skönt att få det första målet ur vägen och ge oss en bra start på matchen. Det var väldigt kul. Jag har väldigt kul där ute, säger Celebrini till TV4 om målet.

Sidney Crosby är också full av beundran för 19-åringen och hans spel.

– Det är grymt att se. Han är en fantastisk spelare och bidrar med mycket. Han är skicklig på flera olika sätt. Det var viktigt för oss och kul för honom att han gjorde första målet, säger Crosby till TV4.

Connor McDavid poängbäst för Kanada i OS-premiären

Celebrini var sedan också en av Kanadas bästa spelare i matchen som sedan slutade med en enkel seger för det stjärnfyllda laget. I andra perioden rann det iväg för Kanada. Först stod Mitch Marner för en läcker assist över till Mark Stone för 2-0 och därefter sköt Bo Horvat 3-0 till Kanada. Celebrini drog bland annat på sig ett par utvisningar och när Kanada fick chansen i powerplay under tredje perioden fick de även utdelning.

Sidney Crosby hade pucken och spelade in till Connor McDavid som därefter lade en elegant assist över till Nathan MacKinnon som kunde skjuta 4-0 i öppet mål. I den officiella statistiken går det alltså att läsa att MacKinnon blev målskytt, assisterad av McDavid och Crosby. Slutresultatet skrevs sedan till 5-0 för Kanada sedan Nick Suzuki också blivit målskytt i tredje perioden. Kanada nollade alltså David Pastrnak och resten av Tjeckien för att ta en övertygande seger direkt i OS-premiären. Jordan Binnington räddade alla 26 skott som han fick på sig för att hålla nollan.

Poängbäst i matchen var, föga förvånande, Connor McDavid med tre assist. Där bakom noterades även Sidney Crosby samt backen Thomas Harley för två assist vardera.

Tjeckien – Kanada 0–5 (0-1,0-2,0-2)

Tjeckien: –

Kanada: Macklin Celebrini, Mark Stone, Bo Horvat, Nathan MacKinnon, Nick Suzuki.

