Djurgården lånar från Södertälje

William Wiå förstärker Djurgården inför kvällens match mot Luleå. 26-åringen spelar till vardags i Södertälje.

— Vi är tacksamma mot Södertälje för samarbetet som vi har, där de tidigare under hösten lånat Costmar, säger Niklas Wikegård.

William Wiå får chansen i SHL.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Tidigare under säsongen lånade Djurgården ut Arvid Costmar till Södertälje. Nu går en spelare åt andra hållet. Det handlar om William Wiå, som har stått för en stark säsong i Hockeyallsvenskan. SSK-forwarden är näst bästa poängmässigt i laget och har redan nu slagit sitt personbästa i ligan.

Nu har det också blivit dags för att få chansen i SHL.

Djurgården lånar alltså in 26-åringen till kvällens match mot Luleå i Globen.

— Vi har byggt ett brett lag som ska vara stryktåligt, men med tre spelare på JVM och ett antal avbräck den senaste tiden är vi nu i ett läge där vi behöver stärka upp kortsiktigt. Den här lösningen är perfekt, där vi får möjligheten att låna från vår stadsgranne, säger Niklas Wikegård i ett pressmeddelande.

William Wiå är fostrad i Djurgården och gick under sin tid i klubben från U16 till A-lag. Där det även blev 14 framträdanden i SHL i tröjan. Djurgården har som bekant Anton Frondell, Viggo Björck och Victor Eklund på JVM. Därav har man ett behov av att stärka upp numerären.

