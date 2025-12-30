Djurgården lånar från Södertälje
William Wiå förstärker Djurgården inför kvällens match mot Luleå. 26-åringen spelar till vardags i Södertälje.
— Vi är tacksamma mot Södertälje för samarbetet som vi har, där de tidigare under hösten lånat Costmar, säger Niklas Wikegård.
Tidigare under säsongen lånade Djurgården ut Arvid Costmar till Södertälje. Nu går en spelare åt andra hållet. Det handlar om William Wiå, som har stått för en stark säsong i Hockeyallsvenskan. SSK-forwarden är näst bästa poängmässigt i laget och har redan nu slagit sitt personbästa i ligan.
Nu har det också blivit dags för att få chansen i SHL.
Djurgården lånar alltså in 26-åringen till kvällens match mot Luleå i Globen.
— Vi har byggt ett brett lag som ska vara stryktåligt, men med tre spelare på JVM och ett antal avbräck den senaste tiden är vi nu i ett läge där vi behöver stärka upp kortsiktigt. Den här lösningen är perfekt, där vi får möjligheten att låna från vår stadsgranne, säger Niklas Wikegård i ett pressmeddelande.
William Wiå är fostrad i Djurgården och gick under sin tid i klubben från U16 till A-lag. Där det även blev 14 framträdanden i SHL i tröjan. Djurgården har som bekant Anton Frondell, Viggo Björck och Victor Eklund på JVM. Därav har man ett behov av att stärka upp numerären.
