Allsvenske profilen lämnar – klar för mästarna

William Wiå flyttar till Finland efter åtta år i HockeyAllsvenskan.

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Efter flera år i HockeyAllsvenskan där han gjort sig känd som en starkt defensiv spelare fick William Wiå sitt genombrott i Södertälje förra året. Han var en väldigt effektiv tvåvägsspelare och imponerade över hela isen för SSK. Wiå landade till slut in på 13 mål och 25 poäng på 52 matcher och krossade sitt tidigare personbästa på allsvensk nivå.

Under förra säsongen omgärdades då William Wiå av rykten att SHL -klubbar visade intresse för honom. Han lånades också in av Djurgården och fick spela två SHL-matcher med klubben i vintras. Det stod i våras klart att han skulle lämna Södertälje men enligt tidigare rapporter väntades dock Wiå flytta utomlands i stället för att ta klivet upp till SHL.

William Wiå klar för Tappara

Nu är också Wiås klubbval offentliggjort. Under torsdagen presenteras forwarden av den finska mästarklubben Tappara. Klubben meddelar på sin hemsida att de har kommit överens om ett 1+1-kontrakt med 27-åringen.

– William Wiå är en defensiv forward som vet hur man spelar under press. Som en extremt tuff idrottatte på toppnivå har William kunnat förbättra sig år efter år och förra säsongen var hans bästa i Sverige. Som spelare med finska rötter är det fantastiskt att ha honom i Tammerfors för att hjälpa vårt lag under de kommande säsongerna, säger Tapparas general manager Janne Vuorinen.

William Wiå har Haninge HF men är fostrad i Djurgårdens akademi. Han tog sig igenom DIF:s system och var bland annat lagkapten för klubbens J20-lag samt fick göra 14 SHL-matcher i Djurgården. 2019 lämnade han sedan Djurgården för spel i HockeyAllsvenskan och där blev han kvar.

Wiå spelade först i Almtuna under två en och en halv säsong innan han gick till Västervik och spelade två säsonger där. 2023 värvades forwarden till Södertälje där han tog ytterligare kliv i sin karriär vilket ledde till förra säsongens genombrott. Totalt har Wiå noterats för 113 poäng på 392 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär.