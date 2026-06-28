Talar ut efter uppbrottet: "Jag var inte beredd på det"

William Proos öppnar upp efter tuffa säsongen.

Foto: Bildbyrån (Montage)

I veckan blev William Proos klar för en ny klubbadress sedan hans SHL-kontrakt med Linköping brutits i början av juni.

Efter tiden i Linköping och Almtuna flyttar 22-åringen norrut. Proos har nämligen skrivit på för Östersund inför den kommande säsongen. Forwarden har redan varit uppe på besök i sin nya hemstad och berättar att han fått ett bra första intryck av klubben.

Han ger nu också en inblick i turerna innan flytten till Jämtland.

– Det var nu efter att det blev som det blev här så behövde jag hitta någonstans där jag kan spela och ja, där någon vill ha mig helt enkelt, säger Proos till hockeysverige.se och fortsätter:

– (Östersunds sportchef, Rasmus) Aro kontaktade mig jäkligt fort efter att det kom ut med LHC, vi snackade och det kändes riktigt bra alltihop kring hur de såg på mig som spelare och så där. Det var egentligen inga konstigheter, jag blev sugen direkt efter att vi hade snackat.

Trots sin ringa ålder har William Proos redan hunnit spela 195 matcher i HockeyAllsvenskan – alla för Almtuna. Nu ska han spela för en annan allsvensk klubb för första gången i karriären.

Var det inte aktuellt att återvända till Almtuna igen?

– Det är klart att jag tycker om föreningen och de har hjälpt mig mycket. Det var ju lite så när jag skrev på för Linköping förra året att jag kände att jag skulle ta lite nästa steg och prova något nytt, men så blev det ju inte riktigt där. Så jag kände, speciellt efter förra säsongen här, att jag ville prova på någonting nytt. Det var inte på tapeten direkt.

Efter sju år i Almtuna söker William Proos nu ett miljöombyte.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

William Proos om uppbrottet med Linköping: "Då blev det bäst så"

William Proos skrev förra året på ett tvåårskontrakt med Linköping i SHL. Han tillbringade första året på kontraktet på lån hos Almtuna, där han gjorde tio poäng på 42 matcher. Efter säsongens slut har Proos sedan tränat med Linköping inför nästa säsong.

För två och en halv vecka sedan meddelade sedan LHC att parterna går skilda vägar och bryter kontraktet.

Hur gick snacket innan ni kom överens om att bryta?

– Det var väl ingen större grej egentligen och det var inte så mycket snack. När de väl bestämde sig så blev det som det blev. De ville inte… Eller det gick väl fort ändå när beslutet kom, det var inget mer än så.

Det låter som att det var på deras initiativ?

– Nja, jag vet inte riktigt vad jag kan säga om det. Vi båda pratade om det och de sade att det finns andra spelare som går före mig. Då blev det bäst så här.

Det blev bara fyra SHL-matcher för William Proos under tiden i Linköping.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Tiden i LHC: "Det blev inte som jag hade tänkt mig"

William Proos hade gjort en stark säsong i Almtuna 2024/25 med 10+10 på 45 matcher. Det ledde till att den unge forwarden värvades till Linköping och det sågs som en framtidsinvestering. I slutändan kom Proos dock endast att spela fyra matcher i SHL för LHC.

Hur ser du på hur det blev med flytten till Linköping?

– Jag vet inte, sedan var det ändå lärorikt att få vara med om det här. Sedan blev det såklart speciellt och inte som jag tänkt mig. Det har hänt mycket under tiden där också. Det har varit mycket folk som gått in och ut där och det har varit stora rockader lite överallt, så det var väl inte helt oväntat ändå.

– Jag försöker att inte lägga någonting i det utan det är något som jag har lagt bakom mig nu. Nu är jag inställd på att göra ett bra jobb i Östersund och jag blickar framåt.

Ångrar du att du skrev på redan förra året, när du kanske hade kunnat utvecklas något år till först innan du tog klivet till SHL?

– Nu blev det ju så att jag spelade i Allsvenskan förra året ändå. Sedan var det en speciell grej med hela den här lånesituationen och det blev inte helt optimalt för mig. Men det är ju så att ända sedan man var liten har man ju alltid drömt om att spela i SHL. Om man då får chansen att göra det, då är det svårt att inte ta den också.

– Så jag ångrar inte att jag skrev på, det gör jag inte. Självklart blev det inte som jag tänkte mig, men det är som det är. Nu gäller det bara för mig att göra det så bra som jag bara kan här i Östersund för att få chansen igen längre fram.

Tuffa säsongen: "Var inte på det – påverkade mig"

Något som William Proos dock alltid kommer att bära med sig är SHL-debuten som kom i december.

– Det var mäktigt och när det hände försökte man ändå bara ta in det lite. Man har ju gjort något bra för att kunna ta sig dit och få spela i SHL.

William Proos under SHL-debuten med Linköping i vintras.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

William Proos hade stått för en stark säsong vilket ledde till SHL-kontraktet. Den gångna säsongen blev däremot tyngre för 22-åringen.

Hans produktion gick ner från tio mål till fyra mål samt från 20 poäng till blott tio poäng den senaste säsongen.

Tycker du att hela den här osäkerheten med lånet påverkade ditt spel under säsongen?

– Jo, det gjorde jag. Det var speciellt och det var något helt nytt för mig också. Jag var inte beredd på hur det skulle bli. Man går runt där varje dag och vet inte när man ska bli kallad eller när man får åka och det är bara klubbarna som har kontakt med varandra. Det var verkligen en annorlunda situation och jag tycker att det påverkade mig också.

Öppnar upp om registreringskaoset

William Proos var också huvudperson i en av svensk hockeys märkligaste händelser under säsongen. Inför transferstoppet i februari var tanken att Proos skulle återvända till Linköping och spela där resten av säsongen. LHC hade dock missat att registrera 22-åringen i truppen och han fick därför inte spela i Linköping. Klubben överklagade men fick avslag. Därmed blev Proos kvar i Almtuna och fick avsluta säsongen där.

Hur ser du på hela den registreringsmissen nu med lite distans till det? Är det något som man bara skakar på huvudet åt?

– Ja, det var lite så faktiskt. Jag kom dit och började tränade på lite men sedan fick jag helt plötsligt höra om det där. De överklagade ju och så men det gick aldrig igenom. Då visste jag ju aldrig ifall jag skulle få spela något mer resten av säsongen. Sedan fick jag veta att jag ändå skulle avsluta säsongen i Almtuna så det löste sig ganska bra till slut. Annars är det klart att det var en mycket annorlunda situation.

William Proos hamnade i en minst sagt märklig situation under säsongen.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Du var alltså på plats i Linköping och fick åka tillbaka upp till Uppsala?

– Jo, men jag hade börjat köra och var inställd på att vara där. När jag var där kände jag mig också i en bra form och jag var verkligen redo för att fajtas om att få spela där. Det är sånt som händer i hockey ibland antar jag. Men det är nog rätt unikt, jag tror att jag är ganska ensam om att ha gått igenom något sådant.

Söker nystart i Östersund

Efter den tuffa tiden i fjol, både med Linköping och Almtuna, söker William Proos nu en omstart på sin karriär.

– Jag kände det när det blev så här att det är bra för mig att få en nystart och komma till ett nytt ställe. Jag tror att det kan gynna mig att få börja om lite grann. Jag har kört på med sommarfysen här ganska tidigt, och allt känns bra inför säsongen.

Du pratade tidigare om att ta nästa steg, hur hoppas du nå dit?

– Jag har ju haft typ mer än en halv sommarfys här med LHC där jag har kört på hårt och försökt förbereda kroppen så mycket som det går. Jag försöker lägga ner så mycket extra tid på is som jag kan och utveckla alla delar som går. Jag vill verkligen lägga ner arbetet för att ta det vidare och ta nästa steg. Sedan finns det flera bitar runt omkring också med att man ska trivas och så där. Hittills har jag bara fått en bra känsla och det verkar som en trevlig stad.

William Proos går nu in i sin sjätte säsong i HockeyAllsvenskan.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

William Proos kommer möta moderklubben Leksand

William Proos är född och uppvuxen i Leksand och har även Leksands IF som moderklubb. 2019 lämnade han däremot LIF och flyttade till Almtuna där han sedan snabbt utvecklades till en allsvensk spelare.

Den kommande säsongen blir speciell för Proos då ha nu kommer att ställas mot sin moderklubb Leksand för första gången.

– Ja, jag har aldrig mött dem på seniornivå. Jag har ju varit där och tränat lite nu under sommaren också, men det kommer nog bli ganska speciellt att komma till Tegera och spela bortamatch. Det kommer att vara annorlunda men det ska också bli väldigt roligt. Det är något som jag ser fram emot och jag tror att det kommer att bli häftiga matcher, avslutar William Proos.