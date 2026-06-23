William Proos är klar för en flytt till Jämtland.

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William Proos skrev förra året på för Linköping i SHL men skulle tillbringa årets säsong på lån hos Almtuna i HockeyAllsvenskan . Han kom sedan att spela fyra SHL-matcher för LHC i december men var annars i Almtuna under resten av säsongen.

Proos skulle däremot ha återvänt till Linköping i februari men Linköping missade att registrera forwarden i tid innan deadline vilket gjorde att han blev kvar i Almtuna säsongen ut. För ett par veckor sedan meddelade Linköping också att de går skilda vägar med William Proos sedan parterna kommit överens om att bryta kontraktet .

Under tisdagen har 22-åringen från Leksand gjort klart med sin nya klubbadress. Han skriver på för Östersund i HockeyAllsvenskan.

– Det känns superkul att ha signat med Östersund och att få vara med på resan att ta nästa steg tillsammans med klubben. Alla jag pratat med säger att det är en väldigt bra förening att utvecklas i och att det är en riktigt fin och trevlig stad att bo i. Till nästa säsong ska vi se till att ta en slutspelsplats, säger han till klubbens hemsida .

William Proos klar för Östersunds IK

William Proos har Leksands IF som moderklubb med flyttade till Almtuna som ung där han sedan kom upp och blev ordinarie i HockeyAllsvenskan. Proos har spelat fem säsonger i Almtuna där han har producerat 56 poäng på 195 allsvenska matcher.

Nu väntar dock ett miljöombyte för forwarden som flyttar upp till Östersund från och med nästa säsong.

– William är en stor och kraftfull forward som besitter en väldigt stor potential. Han har bra fart i sin skridskoåkning och ett bra skott. Vi tror att han kan få ett genombrott i vår verksamhet och det ska bli väldigt spännande att se honom under säsongen, säger sportchef Rasmus Aro.

Kontraktet är skrivet på ett år.