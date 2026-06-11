William Proos lämnar LHC i förtid. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

I vintras hamnade Linköping i blåsväder när man missade att registrera William Proos innan deadline. Något som gjorde att den 22-årige forwarden inte kunde återvända till SHL, utan blev kvar på lån i Almtuna resten av säsongen. Nu, några månader senare, går parterna skilda vägar.

Under torsdagen meddelar LHC att man valt att bryta Proos kontrakt som även sträckte sig över 2026/27.

– Vi vill tacka William för hans tid i Linköping Hockey Club och önska honom stort lycka till framöver, säger sportchefen Broc Little på lagets sajt.

William Proos fick igenom sin flytt till LHC för drygt ett år sedan. Då färsk från en stark säsong i Almtuna med tio mål och tio assist. Han lånades sedan tillbaka till Uppsala-klubben, och blev kvar, utöver fyra SHL-matcher i december. Under 2025/26 föll också produktionen till fyra mål och sex assist.

Vad som nu väntar för forwarden är ännu inte klart. Expressen uppger att det blir Östersund.