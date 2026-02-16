Missade att registrera spelaren – blir kvar i HA

Deadline för transferfönstret har nu passerat.

Den 10 februari valde Linköping att kalla hem forwarden William Proos från Almtuna.

På måndagen rapporterar Expressen att ett jättemisstag har skett och att han kan ser ut att bli kvar i Almtuna.

William Proos är inte dubbelregistrerad och tillhör då Almtuna

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

Transferfönstret är nu stängt. För några dagar sedan valde Linköping att kalla hem William Proos från Almtuna då Remi Elie och Theodor Lennström troligen missar resterande del av säsongen. Noterbart är att Linköping verkar ha missat att göra en dubbelregistrering. Det betyder att forwarden tillhör Almtuna och kan inte ansluta till Linköping.

– Jag har inte fått någon övergångsförfrågan från Linköping gällande William Proos. Du får prata med Linköping om det där, säger Almtunas sportchef Nicklas Danielsson till Expressen.

Efter att Linköping gått skilda vägar med sina tidigare sportchefer Peter Jakobsson och Tony Mårtensson har Broc Little och Jonas Junland haft det sportsliga ansvaret i föreningen. Junland vill inte kommentera för Expressen om en miss skett eller inte.

– Jag har bra kommunikation med Nicklas Danielsson så det är inga konstigheter, säger han.

Står nu med tunn forwardssida

Förbundets tävlingschef Magnus Mårtensson bekräftar att Proos tillhör Almtuna.

– Dispens mot tävlingsbestämmelserna söks och beslutas av Tävlingsnämnden, säger Mårtensson.

Nu står klubben endast med 13 ordinarie forward eftersom de släppte Oliver Johansson till AIK och Remi Elie missar resten av säsongen.

