KLART: Här är Tommy Samuelssons nya tränarjobb

Tommy Samuelsson är inte redo att lämna hockeyn än.

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Förra året tog Tommy Samuelsson över Timrå IK i SHL och det såg ut att bli hans sista tränarjobb. Han lämnade Timrå efter säsongen och bekräftade också att han skulle avsluta sin tränarkarriär .

Men efter 50 år i ishockeyns tjänst, 23 år som spelare och 27 år som tränare, är Samuelsson inte beredd att ta farväl av sporten än.

Under torsdagen presenteras det nämligen att 66-åringen är klar för ett nytt tränarjobb inför den kommande säsongen. Han anställs nämligen som ny förbundskapten för Danmark.

– Jag har haft en bra dialog med Morten i några månader, och vi kom snabbt överens eftersom det är en utmaning som tilltalar mig mycket. Det är en dröm för mig att träna ett landslag på den här nivån, och det kommer att bli en intressant utmaning – vi måste vara effektiva när vi är tillsammans, och vi måste vara tydliga med vad vi vill och vart vi vill gå som lag. Tillsammans måste vi skapa en positiv utveckling för dansk ishockey, och det ser jag mycket fram emot, säger Samuelsson på förbundets hemsida .

Tommy Samuelsson ersätter Mikael Gath i Danmark

När Tommy Samuelsson lämnade Timrå valde SHL-klubben att satsa på Mikael Gath som hans ersättare. Gath var anställd som förbundskapten för Danmark men lämnade rollen för att ta tränarjobbet i Timrå . Nu står det klart att Samuelsson alltså ersätter Gath i Danmark och tränarna byter helt enkelt plats.

– Tommy har en enorm mängd erfarenhet från både klubb- och landslagsnivå, och han har en grundläggande spelfilosofi som passar bra i den riktning vi vill utveckla vårt landslag i. Han är skicklig på att strukturera lag taktiskt, han är stark på personalledning, och han brinner för sporten. Det är den kombinationen vi har letat efter, och det har vi funnit i Tommy, säger general managern Morten Green och fortsätter:.

– Det är en viktig tid för landslaget att få ny erfarenhet och nya ögon. Med Tommy får vi en tränare som har vunnit på högsta nivå och som vet vad som krävs för att utveckla ett lag över tid. Vi är mycket glada att han har tackat ja till uppgiften, och vi tror att han är rätt person att ta nästa steg med danska lejonen.

Tommy Samuelsson gjorde sin första säsong på elitnivå i Mariestad BoIS 1975/76. Han flyttade sedan till Färjestad 1977 och där blev Samuelsson kvar hela vägen fram till 1995. Tommy Samuelsson var en av sin generations största backar och han vann tre SM-guld med Färjestad 1981, 1986 och 1988 samt vann Guldpucken som Elitseriens bästa spelare 1986. Han spelade sex VM med Tre Kronor där det blev tre silver och ett brons. Samuelsson tog även OS-brons med Sverige 1980 och 1988. Samuelssons tröja med nummer 2 hänger i taket av Löfbergs Arena och hans 693 matcher är åttonde flest i Färjestads historia.

Som tränare vann Tommy Samuelsson ytterligare tre SM-guld med Färjestad, 2002, 2009 och 2011. Han har även fört upp både Skellefteå (2006) och HV71 (2022) till Elitserien/SHL. I rollen som assisterande förbundskapten var Samuelsson också med och vann VM-guld 2006 samt tog VM-silver både 2003 och 2004.