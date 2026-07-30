Frölundas drag – plockar tillbaka centern

Linus Nässén är tillbaka i Frölunda, åtminstone tillfälligt.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Förra året lämnade Linus Nässén sitt Frölunda och testade vingarna i Finland . Han hade dock en strulig tid i TPS Åbo och missade stora delar av säsongen på grund av en svår skada. Därefter har Nässén fått lämna TPS och varit klubblös inför den kommande säsongen.

Nu är 26-åringen dock hemma igen .

Frölunda meddelar på sin hemsida att de plockar tillbaka Linus Nässén på ett korttidsavtal. Avtalet gäller fram till mitten av september, alltså till SHL -premiären. Nässén kommer således tillbaka till Frölunda för att stärka klubbens numerär innan säsongens start.

– Med Erik Thorell, Max Lindholm och Noah Hasa på skadelistan är vi tunna på forwardssidan och väljer att bredda oss för försäsongen och CHL. Det finns ett behov, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström och fortsätter:

– Det här är en win win för bägge parter. En bra möjlighet för Linus och vi stänger inga dörrar för en fortsättning.

Linus Nässén är tillbaka i Frölunda

Linus Nässén har Skärgårdens SK som moderklubb men är sedan skolad i Frölundas akademi. Han gick hela vägen från U16 till att bli ordinarie för Frölunda i SHL. Han gjorde sex säsonger i SHL och spelat 309 matcher i Frölunda-tröjan under sin karriär.

Nässén har främst varit en center längre ner i hierarkin med ett defensivt ansvar. Som bäst i SHL gjorde han 19 poäng på 51 matcher, vilket var säsongen 2023/24. Förra säsongen stod 26-åringen för blott 0+3 på 17 matcher i Liiga. På meritlistan har Nässén bland annat ett JVM -brons med Juniorkronorna 2020. Han kom även upp och gjorde debut i Frölundas A-lag säsongen 2018/19 när klubben både vann SM-guld samt blev CHL-mästare.