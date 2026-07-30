Värvar från konkurrenten: "Finns mer att hämta"

Oliver Kandergård byter allsvensk klubb igen.

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Nybro Vikings presenterar ett nyförvärv inför den stundande återsamlingen.

Klubben har gjort klart med forwarden Oliver Kandergård som närmast kommer från konkurrenten Östersund. Parterna har enats om ett kontrakt inför den kommande säsongen, efter tidigare uppgifter om att övergången var nära.

– Jag har haft bra samtal med sportchefen Micke Aaro och huvudtränaren Albin Blomqvist under sommaren, och känslan är att Nybro har något riktigt spännande på gång. Dessutom finns det ett stort hockeyintresse i staden och en fantastisk publik, vilket känns väldigt inspirerande, säger Kandergård på klubbens hemsida .

Oliver Kandergård klar för Nybro Vikings

Förra året gick Oliver Kandergård länge klubblös innan han skrev på för Östersund i början av september. Där stod han sedan för en stark säsong med 27 poäng på 49 matcher i HockeyAllsvenskan . Efter säsongens slut kom dock beskedet att att 28-åringen och ÖIK gick skilda vägar efter endast en säsong. Då flyttar Kandergård i stället ner till Småland inför nästa säsong.

– Oliver är en spelare som jag haft ögonen på under säsongen. Vi får in en offensiv spelare som kan bryta mönster ute på isen och är bra på att sätta upp spel plus att han kan sätta dit puckarna. Jag personligen tror att det finns än mer att hämta ur Oliver och ser verkligen fram emot att arbeta med honom i vår verksamhet, säger sportchef Mikael Aaro.

Oliver Kandegård kommer från Arvika men spelade juniorhockey i Leksand . Han fick dock endast vara ombytt i en match för Leksands A-lag i SHL säsongen 2016/17 och lämnade sedan LIF 2018 för att spela seniorhockey. Kandegård gjorde fyra säsonger i Hockeyettan där han etablerade sig som en stark offensiv forward.

Säsongen 2021/22 stod Kandergård för sin bästa säsong med 20 mål och 53 poäng på 43 matcher för Mariestad . Han kom på delad tredjeplats i poängligan och värvades sedan till Almtuna . Forwarden tog steget upp till HockeyAllsvenskan och blev en stabil forward på allsvensk nivå. Hans bästa säsong kom 2024/25 då Kandergård gjorde 30 poäng på 51 matcher och kom tvåa i Almtunas poängliga. Därefter flyttade han sedan till Östersund.

Nu blir Nybro Vikings den tredje allsvenska klubben i Oliver Kandergårds karriär.