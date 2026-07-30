Klart: Det blir Leksandsbackens nya klubb

Olle Strandell flyttar till Finland efter att ha lämnat Leksand.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Förra året flyttade Olle Strandell hem till Leksand efter att inte riktigt ha fått fäste i SHL hos varken HV71 eller Linköping .

Hemma i moderklubben blommade Strandell dock ut och blev en toppback för Leksands lag. Han var en nyckelspelare för masarna under säsongen och snittade 22 minuters istid per match, vilket var en av de högsta noteringarna i hela ligan. Strandell stod också för 19 poäng på 52 matcher, bäst bland lagets backar.

När klubben sedan åkte ut ur SHL var det många leksingar som hoppades att Olle Strandell skulle följa med laget ner och bli en ledande spelare i HockeyAllsvenskan . I maj bekräftade dock Leksand att Strandell lämnade klubben för en annan möjlighet.

– Olle gör en väldigt bra säsong för oss under det gångna året och har nu möjligheten att fortsätta sin resa på annat håll. Han har ett stort hjärta för Leksand och vi hoppas att han en dag kommer tillbaka. Vi önskar Olle stort lycka till kommande säsong, sade sportchefen Jesper Ollas då.

Olle Strandell klar för Tappara

Nu har Olle Strandell presenterats av sin nya klubbadress. Han är klar för finska mästarna Tappara och skriver på ett kontrakt inför den kommande säsongen, 2026/27. Det bekräftar klubben via sin hemsida .

– Strandell är en mångsidig tvåvägsback som rör sig bra och flyttar pucken smidigt. Olle har gjort bra framsteg som spelare säsong efter säsong, och förra säsongen tog han en plats i Leksandis första powerplay, även om hans profil är mer inriktad på tvåvägsspel. Vi är väldigt glada att ha honom i laget, säger Tapparas general manager Janne Vuorinen.

Olle Strandell har gjort en snabb resa uppåt. Han spelade i Hockeyettan så sent som 2021/22 men fick sedan chansen i Mora och efter att ha imponerat rejält på allsvensk nivå fick han ett SHL-kontrakt av HV71 2023. Skador och brist på istid gjorde dock att Strandell inte riktigt kom till sin rätta i HV71 och säsongen därpå bröt han sitt kontrakt och flyttade till Linköping. Där tog han en ordinarie plats men genombrottet kom först efter flytten till Leksand.

Nu väntar spel utomlands för första gången för 26-åringen.