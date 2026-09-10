Efter skandalen – får lång avstängning

En dryg månad innan hemma-VM fick den schweiziska förbundskaptenen Patrick Fischer sparken i våras. Detta efter att det uppdagats att han under OS 2022 förfalskat sitt vaccinpass, något han själv sedan erkänt sig skyldig till.
Nu rapporterar Neue Zürcher Zeitung att Fischer straffas ytterligare. Enligt tidningen har IIHF beslutat sig för att stänga av Fischer från att jobba som förbundskapten i fyra års tid till följd av skandalen.
Hade varit förbundskapten sedan 2015
Beslutet inkluderar emellertid inte tränarjobb på klubbnivå och enligt Watson.ch är det i nuläget oklart kring huruvida Swiss Sports Integrity (SSI) kommer att anta IIHF:s förbud. Om organisationen skulle välja att följa IIHF:s beslut skulle det i sådana fall innebär att Fischer även är avstängd från inhemska jobb i Schweiz.
Innan sparkningen i våras hade 51-årige Fischer varit förbundskapten för Schweiz sedan 2015 och tagit nationen till tre VM-silver (2018, 2024 och 2025). Sedan tidigare hade Fischer meddelat att han ämnade att lämna sin roll som förbundskapten efter hemma-VM i våras.
Ny förbundskapten i Schweiz är Jan Cadieux, som tidigare varit assisterande tränare till Fischer.