Efter skandalen – får lång avstängning

Schweiz tidigare förbundskapten Patrick Fischer.

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En dryg månad innan hemma-VM fick den schweiziska förbundskaptenen Patrick Fischer sparken i våras. Detta efter att det uppdagats att han under OS 2022 förfalskat sitt vaccinpass, något han själv sedan erkänt sig skyldig till .

Nu rapporterar Neue Zürcher Zeitung att Fischer straffas ytterligare. Enligt tidningen har IIHF beslutat sig för att stänga av Fischer från att jobba som förbundskapten i fyra års tid till följd av skandalen.

Hade varit förbundskapten sedan 2015

Beslutet inkluderar emellertid inte tränarjobb på klubbnivå och enligt Watson.ch är det i nuläget oklart kring huruvida Swiss Sports Integrity (SSI) kommer att anta IIHF:s förbud. Om organisationen skulle välja att följa IIHF:s beslut skulle det i sådana fall innebär att Fischer även är avstängd från inhemska jobb i Schweiz.

Innan sparkningen i våras hade 51-årige Fischer varit förbundskapten för Schweiz sedan 2015 och tagit nationen till tre VM-silver (2018, 2024 och 2025). Sedan tidigare hade Fischer meddelat att han ämnade att lämna sin roll som förbundskapten efter hemma-VM i våras.

Ny förbundskapten i Schweiz är Jan Cadieux, som tidigare varit assisterande tränare till Fischer.