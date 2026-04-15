BESKEDET: Får sparken inför hemma-VM

Påhittat vaccinpass under OS och dagsböter för fortkörning. Nu får den schweiziske förbundskaptenen, Patrick Fischer, sparken inför hemma-VM.

Patrick Fischer får sparken från Schweiz landslag.

Patrick Fischer har varit förbundskapten för det schweiziska hockeylandslaget i tio år, och har under sin tid där lett nationen till fyra VM-medaljer. Men på senare tid har det stormat rejält kring 50-åringen. Detta då det kommit fram att han använde ett falskt Covid-19-intyg under vinter-OS i Kina 2022.

– Jag är verkligen ledsen om jag gjort folk besvikna i den här situationen. Jag befann mig i en extraordinär personlig kris eftersom jag inte ville vaccineras. Samtidigt ville jag verkligen inte göra mitt lag besvikna vid de olympiska spelen, har Fischer sedan sagt, enligt AP News.

Nu, efter att det även kommit fram att coachen tidigare fått dagsböter för fortkörning på 130 000 kronor, kommer ett besked från landslaget. I ett pressmeddelande under onsdagskvällen skriver Schweiziska förbundet att Fischer fått sparken inför VM-turneringen på hemmaplan i Zürich och Fribourg.

”Det handlar om värderingar och respekt”

Följande utrycker ordförande Urs Kessler.

”Ärendet är juridiskt avslutat, men det har utlöst en offentlig diskussion om värderingar och förtroende, vilket förbundet tar på största allvar. Förtroende och integritet är centralt för vår sport och för vårt förbund. I efterhand var vår första bedömning att ärendet avslutades alltför förenklad. Det handlar om värderingar och respekt som är centrala för schweizisk ishockey och som Patrick Fischer misslyckades med att upprätthålla 2022. Förbundet beklagar att de tog för lite hänsyn till denna aspekt i sin första bedömning. Samtidigt tackar förbundet Patrick Fischer för hans obestridliga sportsliga prestationer. Under hans ledning utvecklades det schweiziska landslaget kontinuerligt i över ett decennium, steg från åttonde till andra plats på världsrankingen och vann tre silvermedaljer, vilket lämnade ett bestående avtryck i schweizisk ishockey.”

Fischer hade tidigare meddelat att VM 2026 skulle bli hans sista mästerskap, men nu tar Jan Cadieux över till detta mästerskap.

