Schweiz förbundskapten Patrick Fischer sluter efter VM 2026, det meddelar det Schweiziska ishockeyförbundet på sin hemsida. Under sin tid som förbundskapten har Fischer lett laget till tre VM-silver – efter VM 2026 tar den tidigare assisterande förbundskaptenen Jan Cadieux över Fischers roll.

Patrick Fischer. Foto: Claudio Thoma/Bildbyrån.

Efter tio år på posten som förbundskapten har nu Patrick Fischer valt att sluta – han ersätts istället av den tidigare assisterande förbundskaptenen Jan Cadieux.

Under Fischers styre har Schweiz vuxit till en kraft att räkna med i internationell ishockey, de tog sitt andra VM-silver någonsin 2013 medans Patrick Fischer var assisterande förbundskapten. Sedan dess har de tagit ytterligare tre VM-silver, alla under tiden Fischer har varit förbundskapten.

– Efter tio intensiva och formativa år har jag kommit till beslutet att lämna över styret av vårat landslag. Det har varit en otroligt lärorik tid, och jag är stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans. Jag vill tacka alla spelare, ledare och det schweiziska ishockeyförbundet för deras tillit och passion. Jag vill även tacka alla supportrar för deras enastående stöd. Samtidigt är det viktigt att vi sätter nya prioriteringar för att fullända laget. Mitt fulla fokus ligger på OS i Milan och Cortina, och hemma-VM i Zurich och Fribourg. Det enda som spelar roll nu är att förbereda laget optimalt och att representera Schweiz framgångsrikt, säger Fischer till det schweiziska ishockeyförbundets hemsida.

Efterträdaren Jan Cadiuex är just nu förbundskapten för det schweiziska U20-landslaget, samt assisterande förbundskapten för herr-landslaget. Efter VM 2026 tar han över rollen som ordinarie förbundskapten.

– Till och börja med skulle jag vilja tacka de för förtroendet. Det är en stor ära och det fyller mig med stolthet att få ta över som förbundskapten för herr-landslaget och att få följa de i deras utveckling. Vi vill kombinera prestation, passion och lagkänsla på den högsta nivån och uppnå de mål vi har satt tillsammans, säger Cadiuex.