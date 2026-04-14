Erkänner nu: Använde påhittat vaccinpass under OS

Patrick Fischer gör sin sista säsong som förbundskapten för Schweiz.

Nu berättar den fyrfaldige VM-silvermedaljören att han använde ett påhittat vaccinpass under OS 2022.

I själva verket var han ovaccinerad mot Covid-19.

Patrick Fischer, schweizisk förbundskapten, berättar nu om händelserna från 2022. Foto: Bildbyrån

Vinter-OS 2022 i Peking var präglat av Covid-19 på många sätt. Restriktionerna var stora och omfattande och reglerna tydliga. Men den schweiziska förbundskaptenen Patrick Fischer ville inte vaccinera sig mot viruset.

I stället lät han resa med ett intyg om att han hade vaccinerat sig som inte var utfärdat på korrekt sätt. Han fick betala böter och fick även andra konsekvenser för sitt handlande.

– Jag skulle vilja ta upp en personlig fråga inför hemma-VM. Före vinter-OS i Peking reste jag in i Kina med ett ogiltigt covid-vaccinationsintyg. Det schweiziska ishockeyförbundet och mitt följe var inte medvetna om detta.

– Jag erkänner att jag begick ett allvarligt misstag i den här frågan. Jag står fast vid det och tar fullt ansvar och har tagit de resulterande konsekvenserna och betalat böterna.

Förbundet: ”Ärendet är nu avslutat”

Vidare meddelar förbundet genom sin ordförande Urs Kessler att han blir kvar över VM.

– Som förbund har vi noterat detta och finner det berömvärt att Patrick Fischer har gått ut med sitt misstag offentligt. Detta visar personligt ansvar och karaktär. Vi har diskuterat ärendet noggrant med Fischer och han har accepterat konsekvenserna.

– För oss är ärendet nu avslutat. Vi ser nu fram emot det kommande hemma-VM med Patrick Fischer och hela laget. Vårt fokus ligger helt på sportslig framgång.

Hemma-VM väntar för Schweiz i maj. Då kan Fischer ta sin femte medalj i mästerskapet.