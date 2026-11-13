Linus Nyman flyttar till Wales.

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Förra året satsade IK Oskarshamn på en finsk spets som skulle driva lagets offensiv. En av spelarna som värvades för det ändamålet var forwarden Linus Nyman . Det gick dock inte som varken Nyman eller Oskarshamn hade hoppats.

Han gjorde endast ett mål och noterades för blott tre assist, alltså sammanlagt fyra poäng, på 14 matcher. Nyman blev då både bänkad och petad under sin tuffa höst i Småland. För nästan exakt ett år sedan, bara ett par månader in i säsongen, valde Oskarshamn då att bryta kontraktet med Linus Nyman och gå skilda vägar med den tilltänkte spetsspelaren.

Efter den tunga tiden i HockeyAllsvenskan flyttade Linus Nyman hem till Finland igen. Där lyckades forwarden dock inte studsa tillbaka utan det blev först fyra poäng på 15 matcher i Ässät innan han bytte till KalPa och stod för sju poäng på 14 matcher under slutet av säsongen. Det blev alltså tre mål och elva poäng på 29 matcher i Liiga under fjolåret.

Linus Nyman klar för Cardiff Devils i EIHL

Därefter har Nyman gått klubblös och haft svårt att hitta en ny klubbadress. Nu har 27-åringen däremot fått napp och gjort klart med en ny klubb efter långa tiden på marknaden.

Linus Nyman flyttar nämligen till Wales och skriver på för Cardiff Devils som blev mästare i den brittiska hockeyligan EIHL förra säsongen. Där har Nyman tecknat ett kontrakt för resten av säsongen 2026/27.

– Jag ser fram emot att Linus ansluter till laget. Han kommer att addera både fart och offensiv klass till vår grupp. Han spelar ett stabilt och komplett spel samt har bra erfarenhet från hög nivå i framför allt Liiga, säger Cardiff Devils huvudtränare Paul Thompson i en kommentar på klubbens hemsida .

Linus Nyman spelade i finska Lukko under sju säsongers tid innan flytten till Oskarshamn förra året. Där var han en producerade spelare under stunder och gjorde 15 mål och 33 poäng som bäst i Liiga. Nyman var då också med och blev finsk mästare med Lukko 2021. Totalt under sin karriär har Nyman noterats för 170 poäng på 402 matcher i Liiga. Nu väntar återigen en flytt utomlands för forwarden.