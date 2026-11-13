Green Devils riktar kritik mot Björklöven.

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Tidigare har Luleås supportrar vädrat sitt missnöje mot hur klubben har fördelat bortabiljetterna till matcherna i SHL.

Nu upprepar sig historien också i SHL-nykomlingen Björklöven. Supporterföreningen Green Devils går nu ut med skarp kritik mot klubben i ett öppet brev. Där menar Green Devils att sponsorer och anhöriga har prioriterats framför medlemmarna.

Biljettrycket runt "Löven" är stort sedan klubben tagit klivet tillbaka till SHL för första gången på 25 år. Men enligt supporterföreningen Green Devils har klubbens egna supportrar hamnat i kläm när biljetter till bortamatcherna ska fördelas.

Green Devils skriver öppet brev till Björklöven

Under rubriken "När medlemmarna kommer i andra hand" beskriver styrelsen i Green Devils på sociala medier hur biljetter som tilldelats bortalagets supportrar i förhand har reserverats av klubben.

Som ett tydligt exempel lyfter supporterföreningen fram SHL-premiären borta mot Djurgården i Avicii Arena. Av de 800 sittplatser som ingick i tilldelningen ska omkring hälften redan ha varit reserverade för sponsorer, personal samt spelarnas släkt och vänner innan försäljningen öppnade för medlemmar. Enligt Green Devils ledde bristen på biljetter till att vissa Björklövensupportrar valde att bli medlemmar i Djurgården för att kunna säkra en plats på arenan.

Supportrarnas kritik: "Det är anmärkningsvärt"

Liknande problem ska även ha uppstått inför bortamatcherna mot Luleå och Skellefteå . Där ska samtliga 100 sittplatser som tilldelats bortasupportrarna initialt ha vikts åt sponsorer och familj, för att sedan släppas i ett fåtal exemplar tätt inpå nedsläpp – något som omöjliggjort rese- och jobbplanering för tillresta fans.

”Att som medlemsägd förening då göra som Björklöven har gjort och frånta supportrar och medlemmar möjligheten att köpa biljetter och stötta sitt älskade lag är anmärkningsvärt”, skriver Green Devils.

Supporterföreningen betonar att de har förståelse för att klubben vill ordna aktiviteter för sina sponsorer, men menar att det inte får ske på bekostnad av medlemmarna. De uppger också att de förgäves försökt få till en dialog med Björklöven innan de valde att gå ut offentligt med sin kritik.

Efter en pigg start på återkomsten till SHL har Björklöven fallit som en sten i tabellen. Sju raka förluster innebär att "Löven" nu ligger tolva, bara två poäng före Linköping som är under kvalstrecket.