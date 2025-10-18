Tänkta stjärnan bänkades: ”Försöker med alla medel”
Följ HockeySverige på
Google news
Linus Nyman var en tilltänkt spetsvärvning för Oskarshamn. Men i gårdagens 4-1-förlust mot Karlskoga bänkades den finske forwarden.
– Vi försöker med alla medel att han ska hitta bättre form. Vi tror på det, säger coachen Jeff Jakobs till Barometern.
Linus Nyman gjorde 14 poäng för finska ligavinnaren Lukko Rauma, och följde upp det med fyra poäng på nio matcher i slutspelet. Han värvades inför den här säsongen till Oskarshamn, tänkt som en spetsforward.
Men så har det inte blivit.
Den JVM-meriterade finländaren har bara gjort 1+2 på tio matcher. I gårdagens förlust mot BIK Karlskoga spelade han bara sex minuter på de inledande två perioderna, och i den tredje akten bänkades 26-åringen.
– Det handlar inte om någon skada. Han spelar varken powerplay eller boxplay och det var mycket utvisningar i dag, då valde vi att göra så när vi coachade, säger huvudtränaren Jeff Jakobs till Barometern.
Jeff Jakobs om bänkningen av Linus Nyman
Jakobs menar att situationen är långt ifrån perfekt.
– Den är inte optimal, det är den inte. Vi jobbar med Linus varje dag, för vi vet att det finns mer i honom. Vi försöker med alla medel att han ska hitta bättre form. Vi tror på det.
Oskarshamn ligger tia i HockeyAllsvenskan, med elva poäng efter tio omgångar.
Source: Linus Nyman @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: