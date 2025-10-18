Linus Nyman var en tilltänkt spetsvärvning för Oskarshamn. Men i gårdagens 4-1-förlust mot Karlskoga bänkades den finske forwarden.

– Vi försöker med alla medel att han ska hitta bättre form. Vi tror på det, säger coachen Jeff Jakobs till Barometern.

Linus Nyman bänkades i Oskarshamn.

Foto: Bildbyrån.

Linus Nyman gjorde 14 poäng för finska ligavinnaren Lukko Rauma, och följde upp det med fyra poäng på nio matcher i slutspelet. Han värvades inför den här säsongen till Oskarshamn, tänkt som en spetsforward.

Men så har det inte blivit.

Den JVM-meriterade finländaren har bara gjort 1+2 på tio matcher. I gårdagens förlust mot BIK Karlskoga spelade han bara sex minuter på de inledande två perioderna, och i den tredje akten bänkades 26-åringen.

– Det handlar inte om någon skada. Han spelar varken powerplay eller boxplay och det var mycket utvisningar i dag, då valde vi att göra så när vi coachade, säger huvudtränaren Jeff Jakobs till Barometern.

Jeff Jakobs om bänkningen av Linus Nyman

Jakobs menar att situationen är långt ifrån perfekt.

– Den är inte optimal, det är den inte. Vi jobbar med Linus varje dag, för vi vet att det finns mer i honom. Vi försöker med alla medel att han ska hitta bättre form. Vi tror på det.



Oskarshamn ligger tia i HockeyAllsvenskan, med elva poäng efter tio omgångar.

Source: Linus Nyman @ Elite Prospects