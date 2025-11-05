Linus Nyman plockades in till Oskarshamn inför säsongen. Finländarens första tid i klubben har däremot varit tuff – och i två av de fyra senaste matcherna har han petats helt.

– Han vet om att han inte har levererat och är inte nöjd heller, säger sportchef Arsi Piispanen till Barometern.

Linus Nyman deppar under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Nybro och Oskarshamn den 19 september 2025 i Nybro.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Oskarshamn värvade inför säsongen Linus Nyman från Lukko som en tilltänkt offensiv spets. Så har det däremot inte blivit utan efter 14 matcher står han noterad för fyra poäng. I de två senaste matcherna har forwarden också varit helt utanför laget.

Men någon skilsmässa är det inte på tal om, enligt Arsi Piispanen. På frågan om det är aktuellt att göra sig av med honom svarar sportchefen med ett tydligt ”nej”.

– Vi jobbar på med honom och hoppas att han är redo när han får nästa chans. Han tränar på bra, är glad på jobbet och är inga problem. Han vet om att han inte har levererat och är inte nöjd heller, säger Piispanen till Barometern.

Linus Nyman har fått en tung start i Oskarshamn

Linus Nyman har tidigare gjort över 30 poäng tre gånger i Liiga. Men den första tiden i Sverige har alltså blivit riktigt tufft för 26-åringen som under junioråren var en landslagsman i Finland.

Vidare rapporterar tidningen att HV71-lånet Olof Glifford har återvänt till Oskarshamn samtidigt som Victor Johansson väntas återvända på måndag. Han är just nu iväg med juniorlandslaget.

Oskarshamn ligger just nu sjua i tabellen. Nästa match är om en vecka då Karlskoga kommer på besök.

Source: Linus Nyman @ Elite Prospects