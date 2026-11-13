Tidigare Örebrostjärnan tar ut sin All Star-femma

Det första SM-guldet i svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök.

Sedan några veckor tillbaka har vi låtit en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star-lag genom alla tider i sin klubb. Anders Broström var först ut med sitt Frölunda-la g. Efter det var det Mats Ulander som rankade sitt AIK-lag , Mats Lusth funderade över sitt Malmö All Star-team genom alla tider och Thomas Rundqvist plockade ut sitt Färjestadslag. Förra veckan var det Bengt Kinell som blickade tillbaka på HV71:s historia och plockade ut sitt All Star-team genom alla tider.



Den här veckan är det Rolf Ericssons tur att plocka ut sitt Örebros All Star-team genom alla tider. Ericsson spelade själv för gamla Örebro IK under i princip hela 70-talet och var en av lagets största stjärnor. Efter att ha vunnit dubbla SM-guld med AIK återvände han sedan för att avsluta karriären med två ytterligare säsonger i Örebro. Han är en av klubbens bästa mål- och poänggörare genom tiderna.

Nu tar han ut sin drömfemma av spelare från Örebro IK och dagens Örebro Hockey.

– I mitt urval har jag ställt kravet att man bör ha spelat i Örebro hockeyn minst 4-5 år. Därför har jag valt bort spelare som Peter Andersson, Martin Karlsson, Hardy Nilsson och dagens toppnamn som Patrik Karlkvist och Robin Salo.

Rolf Ericssons All Star-femma i Örebro

Målvakt:

Jhonas Enroth

Hög jämn nivå, pålitlig, stabil – kom till Örebro första svängen säsongen 2019.

Efter en kort utflykt till KHL och Österrike återvände han till klubben 2020 och blev kvar till 2026. Årets målvakt 2022 samt Världsmästare 2013.