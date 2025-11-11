Forwarden lämnar Oskarshamn: ”Inte hittat en passande roll”
Linus Nyman kom till Oskarshamn från finska Liiga inför säsongen.
Nu står det klart att det bara blev 14 matcher för 26-åringen i Sverige.
– Både han och vi känner att det bästa i den här situationen är att avsluta vårt samarbete, säger sportchef Arsi Piispanen till klubbens hemsida.
Det blev en kort sejour i Sverige för 26-årige Linus Nyman. Forwarden värvades till Oskarshamn från Lukko i den finska högstaligan, men har inte lyckats göra avtryck i Hockeyallsvenskan. Nyman har noterats för fyra poäng (1+3) på fjorton matcher, och nu är parterna överens om att bryta kontraktet.
– Vi har inte hittat en passande roll för Linus och både han och vi känner att det bästa i den här situationen är att avsluta vårt samarbete. Vi önskar Linus lycka till i framtiden, säger sportchef Arsi Piispanen.
