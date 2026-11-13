Uppgifter: Klubben pekas ut – kan värva Erik Karlsson

Erik Karlsson kopplas ihop med Carolina Hurricanes.

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Till sommaren löper Erik Karlssons kontrakt med Pittsburgh Penguins ut och han kan bli free agent . Då har backstjärnan pekats ut som en tänkbar "rental" på trejdmarknaden innan deadline 1 mars om Pittsburgh går tungt och blir säljare på marknaden.

Nu lanseras också en möjlig klubbadress för "EK65".

Kan Erik Karlsson hamna i Carolina Hurricanes?

När Karlsson trejdades bort från San Jose Sharks 2023 var det två lag som låg längst fram i diskussionerna om svensken. Ett av lagen var såklart Pittsburgh Penguins, som till slut också vann dragkampen, men det andra laget som hade långt gångna samtal om att trejda till sig Karlsson var Carolina Hurricanes.

Nu menar Pierre LeBrun på The Athletic att Carolina sannolikt kan göra ett nytt försök att trejda till sig Erik Karlsson.

"Jag är övertygad om att Hurricanes kommer att ringa igen när Penguins fattar beslut att ta emot samtal om Karlsson", skriver insidern.

Under sommaren försökte Carolina Hurricanes värva John Carlson, en spelare med en liknande profil som Erik Karlsson i form av att vara en offensiv veteranback. De regerande Stanley Cup-mästarna trejdade till sig Carlsons rättigheter men lyckades sedan inte komma överens om ett kontrakt vilket ledde till att amerikanen i stället skrev på för Tampa Bay Lightning.

Nu menar Pierre LeBrun att Carolina fortfarande söker efter en spelare med den spelartypen efter att ha gått bet på John Carlson – och att Erik Karlsson skulle kunna bli lösningen för topplaget.

Erik Karlsson har fått succéstart på NHL-säsongen

Samtidigt skriver insidern att flera lag kommer att försöka värva Erik Karlsson innan Trade Deadline. Dock har svensken en "no move-klausul" vilket innebär att han kan välja vilken klubb som han vill gå till vid en eventuell trejd. Om Carolina fortsätter att se ut som en stark Stanley Cup-kandidat är det då inte otänkbart att Karlsson vore intresserad av att gå till Hurricanes.

Samtidigt menar Pierre LeBrun att Erik Karlsson och hans representanter sannolikt inte kommer att fatta något beslut om en tänkbar trejd förrän efter årsskiftet. Karlsson och Penguins uppges då ha samtal kring hans framtid i klubben och möjligheten att trejdas innan deadline 1 mars.

36-årige Erik Karlsson har visat att han fortfarande håller en hög NHL-nivå på ålderns höst. Förra säsongen gjorde han 66 poäng på 75 matcher vilket var åttonde bäst av alla backar i NHL. Han var då också en nyckelspelare för Tre Kronor under OS i Milano . Den här säsongen har Erik Karlsson inlett med 19 poäng på 19 matcher, vilket gör att han leder Pittsburgh Penguins interna poängliga.