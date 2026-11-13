Axel Bergkvist menar att ingenting är klart i kontraktsförhandlingarna.

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Axel Bergkvist är inne på sin femte säsong i Färjestad BK. Han trendar då också mot sin bästa säsong i karriären. 26-åringen, som utsågs till assisterande kapten inför säsongen, har noterats för elva poäng på 15 matcher så här långt. Han håller då ett poängsnitt som skulle ge 38 poäng över hela säsongen, en klar förbättring av hans personliga rekord på 25 poäng som Bergkvist producerade i fjol.

Samtidigt har Axel Bergkvist också ett utgående kontrakt med Färjestad. Toppbacken uppges då vara jagad av ett antal SHL-konkurrenter . Tidigare i dag kom dock positiva nyheter för värmlänningarna.

Axel Bergkvist ryktas stanna i Färjestad – förnekar uppgifterna

Det var Aftonbladet som kom med uppgifter om att Bergkvist är klar för en fortsättning i Färjestad och att backen bestämt sig för att förlänga sitt kontrakt.

Nu svarar Axel Bergkvist själv på uppgifterna – och förnekar att ett nytt kontrakt är klart.

– Jag kan väl säga som så att det inte stämmer, det som har stått i dag. Jag och Färjestad har en dialog, absolut. Men inget mer än så, så här långt, säger Bergkvist till Värmlands Folkblad.

Jagas av SHL-rivalerna: "Finns intresse från andra ställen"

Bergkvist bekräftar också att han har andra alternativ än att stanna i Färjestad.

– Det finns intresse från andra ställen också. I en sån här situation vill man alltid kolla läget och sondera terrängen. Men det är ingen hemlighet att jag trivs och har trivts väldigt bra här, säger Axel Bergkvist till VF och menar att han inte har bråttom med att fatta sitt beslut inför framtiden:

– Jag vill inte stressa fram någonting. Det är ingen brådska för mig, utan jag tar det lite i min takt.

Axel Bergkvist har Leksands IF som moderklubb och spelade i HockeyAllsvenskan för Leksand, BIK Karlskoga och Mora innan han värvades till Färjestad 2022. Under åren i Värmland har backen noterats för 88 poäng på 200 SHL-matcher.