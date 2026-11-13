Det är en tuff situation i BIK Karlskoga.

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Tidigare i år spelade BIK Karlskoga allsvenska final och var fyra vinster från att nå SHL . I stället blev det förlust med 4-0 i matcher mot Björklöven . Laget tappade sedan tränaren Dennis Hall som lämnade för ett SHL-jobb i Luleå . Under nya tränaren Jonas Holmström fick Bofors sedan en tuff start och har befunnit sig på nedre halvan av tabellen under hösten. Nu har laget dock börjat klättra igen efter tre raka segrar.

Samtidigt går Karlskoga mot en oviss framtid. Nyligen kom beskedet att Torsten Yngveson lämnar klubben efter 14 år som sportchef . Samtidigt kommer nu Värmlands Folkblad med oroande uppgifter om BIK:s ekonomi.

Tidningen skriver under fredagen att BIK Karlskoga varslar tre av sina sju anställda på kansliet för att spara pengar.

– Vi ser över våra kostnader totalt sett. Vår största kostnadspost är personal, och vi har gjort en omfattande översyn för att agera på kostnadssidan. Utan de tre anställda som får gå har vi bland annat en provanställning som inte fått förlängt. Det har varit en kostnadsnivå som inte är försvarbar, säger ordförande Mats Boqvist till VF.

Minskat publiksnitt: "Flera miljoner i uteblivna intäkter"

En av faktorerna bakom klubbens ekonomiska läge är ett minskat publiksnitt. Hittills under hösten snittar BIK Karlskoga 2 504 åskådare per match. I fjol låg dock publiksnittet på 2 818, och antalet åskådare har alltså elva procent. Enligt BIK-ordföranden Mats Boqvist skulle det innebära "flera miljoner i uteblivna intäkter" om trenden fortsätter resten av säsongen.

– När utvecklingen pekar åt det här hållet måste man agera i tid för att undvika en akut situation. Kostnadsbesparingarna får inte full effekt förrän om några månader, men ska ge oss bättre förutsättningar inför nästa säsong. Vår produkt är ishockey, och det är där vi vill lägga resurserna – inte på administrationen. Vi bygger för framtiden och behöver en hållbar organisation.

Ingen oro för elitlicensen i BIK Karlskoga

Samtidigt menar Mats Boqvist att det inte finns skäl att känna någon oro för BIK Karlskogas ekonomi på sikt, trots beskedet om varslad personal.

– Just nu har vi inga som helst problem med ekonomin. Vi gick in med 3,5 miljoner kronor i eget kapital och behöver ha omkring 2,5 miljoner för att klara elitlicenskraven. Däremot har säsongsinledningen varit tuff, och de svaga publiksiffrorna påverkar både entréintäkterna och försäljningen i hallen. Det är en övergripande trend i HockeyAllsvenskan, säger klubbordföranden till Värmlands Folkblad.