Klart: Här spelar supertalangen nästa säsong

Landon DuPont har gjort sitt val inför nästa säsong.

Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/Alamy

En av de häftigaste backtalangerna i hockeyvärlden just nu är 17-årige Landon DuPont.

Han har skrivit historia i den kanadensiska juniorligan WHL de senaste åren och har redan lyfts fram som den stora favoriten att väljas som etta i NHL-draften 2027 .

Sedan tidigare har det redan varit klart att DuPont kommer att lämna Everett Silvertips inför nästa säsong och söka sig efter en ny utmaning. Tidigare har flera collegelag uppgetts vara inblandade i kampen om att knyta till sig supertalangen.

Nu har Landon DuPont också gjort sitt val . Han kommer att spela för University of Michigan i collegeligan NCAA från och säsongen 2026/27.

Landon DuPont har gjort galen succé i WHL

2024 blev Landon DuPont den blott andra spelaren i WHL:s historia att få exceptionell status , efter en viss Connor Bedard . Han fick därmed kliva in och spela i juniorligan redan som 15-åring snarare än vid 16 års ålder som är normen. Han är den blott tredje backen någonsin i CHL att få exceptionell status och visade direkt att han var förtjänt av det epitetet.

Som 15-åring gjorde DuPont sedan hela 60 poäng på 64 matcher för Everett Silvertips vilket var bäst av alla rookies i WHL. I slutspelet förbättrade han sig till 15 poäng på tio matcher. Kanadensaren prisades sedan med Jim Piggott Trophy som går till ligans bästa rookie. Den här säsongen har Landon DuPont sedan tagit ytterligare kliv och blivit ännu bättre.

Som 16-åring stod backsensationen för 73 poäng på 63 matcher vilket gav en fjärdeplats i backarnas poängliga. Det är också den näst bästa noteringen av en U17-back i WHL:s historia. I slutspelet var DuPont fenomenal och ledde sitt Everett Silvertips till att bli WHL-mästare. Han gjorde 23 poäng på 18 poäng och kom femma i slutspelets poängliga. Hans 23 poäng är överlägset bäst någonsin av en U17-back i ett WHL-slutspel. Det tidigare rekordet låg på 18 poäng.

I Memorial Cup var Landon DuPont också framträdande med sex poäng på fyra matcher. Det var bäst av alla backar, och detta trots att DuPont missade en match när Everett Silvertips förlorade finalen mot Kitchener Rangers .

Efter succén väntar nu spel på college för 17-åringen från och med nästa säsong.