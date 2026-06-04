Uppgifter: Supertalangen jagas av flera lag – närmar sig ett beslut

Landon DuPont, 17, har pekats ut som trolig etta i NHL-draften 2027.

Inför nästa säsong jagas han nu av flera lag – och uppges närma sig ett beslut.

Landon DuPont uppges vara nära att göra sitt klubbval inför nästa säsong. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/Alamy

2024 blev Landon DuPont den blott andra spelaren i WHL:s historia att få exceptionell status, efter en viss Connor Bedard. Han fick därmed kliva in och spela i juniorligan redan som 15-åring snarare än vid 16 års ålder som är normen. Han är den blott tredje backen någonsin i CHL att få exceptionell status och visade direkt att han var förtjänt av det epitetet.

Som 15-åring gjorde DuPont sedan hela 60 poäng på 64 matcher för Everett Silvertips vilket var bäst av alla rookies i WHL. I slutspelet förbättrade han sig till 15 poäng på tio matcher. Kanadensaren prisades sedan med Jim Piggott Trophy som går till ligans bästa rookie. Den här säsongen har Landon DuPont sedan tagit ytterligare kliv och blivit ännu bättre.

Som 16-åring stod backsensationen för 73 poäng på 63 matcher vilket gav en fjärdeplats i backarnas poängliga. Det är också den näst bästa noteringen av en U17-back i WHL:s historia. I slutspelet var DuPont fenomenal och ledde sitt Everett Silvertips till att bli WHL-mästare. Han gjorde 23 poäng på 18 poäng och kom femma i slutspelets poängliga. Hans 23 poäng är överlägset bäst någonsin av en U17-back i ett WHL-slutspel. Det tidigare rekordet låg på 18 poäng.

I Memorial Cup var Landon DuPont också framträdande med sex poäng på fyra matcher. Det var bäst av alla backar, och detta trots att DuPont missade en match när Everett Silvertips förlorade finalen mot Kitchener Rangers.

Landon DuPont väntas ta klivet till NCAA

Landon DuPonts otroliga framfart i WHL har gjort att han rankas som en av de allra hetaste talangerna inför NHL-draften 2027. Av de flesta pekas han också ut som den troliga draftettan.

Inför nästa säsong väntas 17-åringen däremot lämna Everett Silvertips för att ta nästa steg i sin utveckling i collegeligan NCAA. Än är det dock oklart vilken skola som DuPont kommer att välja. Supertalangen har varit ett jagat byte bland NCAA-klubbarna men nu uppges DuPont närma sig ett beslut.

Enligt Cam Robinson på EliteProspects.com ska University of Minnesota inte längre vara ett alternativ för Landon DuPont. Det blir inte heller University of Denver som i stället plockar en annan stor backtalang i form av draftaktuelle Daxon Rudolph. I stället ska det i nuläget endast stå mellan University of Michigan samt Michigan State University om vem som värvar Landon DuPont.

Hearing Landon DuPont is narrowing down his decision for next year.



Sounds like Minnesota is out. Expectation is Denver will get Daxon Rudolph. Leaving Michigan and MSU to battle it out.



He’ll visit the Michigan campuses next week. — Cam Robinson (@Hockey_Robinson) June 3, 2026

Det återstår att se vilken skola som DuPont väljer och var han kommer att spela nästa säsong.

Source: Landon Dupont @ Elite Prospects