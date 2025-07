NHL-draften 2027: Spelarna att hålla koll på

Vilka är spelarna att hålla extra koll på inför NHL-draften 2027.

Steven Ellis ger er 20 namn på spelare kan kan bli valda av lagen om två år.

”Han kan dansa runt försvar”, säger experten om en av svenskarna.

Milan Sundström och Bosse Meijer. Foto: Bildbyrån (montage).

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Det är juli. NHL-draften 2025 är över, free agencys största våg hittills har passerat, och det är dags att varva ner.

Eller… är det?

Efter att ha granskat de bästa löftena inför NHL-draften 2026 (läs mer här), är det dags för en tidig titt på 2027 -klassen. Detta är på inget sätt en draftranking. Det finns nämligen många skickliga spelare som inte ens är med på den här listan. Men detta är bara en preliminär överblick över några av dagens största talanger inom sporten.

Den stora dragplåstret här är Landon DuPont, underbarnet med ”exceptional status” från WHL:s Everett Silvertips. Trots att han är back, avslutade han precis en av de mest osannolika säsongerna någonsin för en spelare med ”exceptional status”, med 17 mål och 60 poäng på 64 matcher. Igen – han är back. Helt otroligt. Gavin McKenna är huvudrollsinnehavaren för NHL-draften 2026, men vissa är ännu mer exalterade över DuPont med tanke på vad han kan åstadkomma som back.

Mycket kan förändras under de kommande två åren. Några av dessa killar kommer kanske inte ens att bli draftade. Men här är en tidig titt på topp-talen för NHL-draften 2027 i alfabetisk ordning (och om du bryr dig om 2028 års NHL-draft, är Maddox Schultz toppen):

Šimon Bělohorský, LW (Tjeckien)

Scouterna älskade Bělohorský vid ungdoms-OS, även om han inte hade mycket offensivt att visa upp. Han är en 1,88 m lång sniper som kan vara farlig med pucken och får inte bli fysisk, även mot större motstånd. Vissa scouter tycker att Bělohorský har ett av draft‑klassens bästa skott, så jag är nyfiken på hur hans spel utvecklas.

Landon DuPont, RHD (Everett Silvertips)

DuPont är speciell. Punkt. Som de flesta moderna backar är han otrolig med pucken, rör sig snabbt och beslutsamt. Han är mer kreativ än någon back vi sett på länge. Med extra yta kan DuPont helt ta över ett power play, antingen genom att skjuta hårt eller genom att ta försvarare ur position innan han sätter upp någon annan. Men DuPont bidrar med så mycket mer än bara offensiv. Han blockerar skott, kämpar hårt och har farten att hinna tillbaka efter ett målchanser för att bryta spelet. För sin ålder beskriver scouts DuPont som både fysiskt och mentalt mogen, vilket gör att han kan mäta sig med nästan vem som helst.

Kaden McGregor, C (Peterborough Petes, OHL)

Ottawa Valley Titans var ett måste‑se under turneringar – mest på grund av McGregor. Han gjorde 82 poäng under grundserien innan han brände målvakterna med 11 mål och 24 poäng på nio slutspelsmatcher. Han tog sig sedan in i OHL Cup all‑star‑laget efter 11 poäng på fem matcher, en av de mest imponerande insatserna från en icke‑GTHL‑spelare i turneringens minne. Han är inte stor, men spelar med edge, vinner många närkamper, och har talang i överflöd. Det är därför Petes ville ha honom som nr 1 i OHL‑draften.

Carter Esler, G (Spokane Chiefs, WHL)

Jag var tvungen att ha med en målvakt på den här listan. Vid 1,80 m är Esler uppenbarligen mindre än vad många önskar, men han har växt cirka fem centimeter baserat på offentliga mätningar det senaste året. Esler var grym vid både ungdoms-OS och U‑17 World Challenge, och han har en chans att spela mycket mer i Spokane nästa säsong. Jag älskar hans atletiska förmåga och hans beslutsamhet att aldrig ge upp på en puck. Om han inte växer mer blir det tufft. Men som sent 2008‑född talang har han ännu lite mer utvecklingsrum.

Diego Gutierrez, RHD (USNTDP)

Gutierrez verkar byggd för dagens NHL‑spel. Han har en någorlunda ram på 1,85 m, men han skrinnar väldigt bra och älskar att driva fram med pucken. Mot jämnåriga hade motståndarna svårt att bryta igenom mittzonen tack vare Gutierrez’ ”gap‑control”. Han är också en utmärkt passningsspelare. Jag tror att Gutierrez har potential att driva pucken ännu mer och förväntar mig att han kommer styra mycket från ”point”.

Michal Hartl, C (HC Kometa Brno, Tjeckien U‑20)

Ingen var mer framstående offensivt än Hartl i år. Den tjeckiska forwarden gjorde hela 34 poäng på 20 matcher med U‑16‑laget och höll snittet även med U‑17‑laget. Han överförde det till en framgångsrik vända i övre tjeckiska juniorligan – åtta matcher där han återigen gjorde poäng per spel. Allt den här killen gör är att producera – jag kan knappt vänta på att se honom ta nästa steg som ordinarie i Tjeckiens U‑20‑liga.

Jaxon Jacobson, C (Brandon Wheat Kings, WHL)

Han kanske är kort med sina 1,75 m, men hans storlek har hittills inte varit ett problem eftersom han har rejält med muskler. Han gjorde imponerande 44 poäng som rookies i Brandon, inte så förvånande givet hur dominant han var på U‑18‑nivån. Han är ofta den bästa spelaren på isen, med dynamik som vinner många 1‑mot‑1‑dueller. Han kan ibland vara lite för fancy och döda en spelmöjlighet på egen hand, men jag är glad att han är orädd nog att testa sina skickliga spel.

Alexis Joseph, C (Saint John Sea Dogs, QMJHL)

Joseph var det stora priset i årets QMJHL‑draft – bokstavligt talat. Han är 1,93 m och redan fysiskt försprungen sina kamrater. Han för bollen exceptionellt väl, och han är nog bland de smartaste talangerna jag sett komma in i Q på senare tid. Det finns helt enkelt inget uppenbart fel i hans spel just nu. Joseph är så svår att stoppa och jag tror fullt ut att han kommer fortsätta glänsa i major junior.

Malik L’Italien, LHD (Halifax Mooseheads, QMJHL)

Scouterna var mycket imponerade av L’Italien i år. Han är en enastående skrinnare och redan extremt fysiskt stark för sin storlek. Det hjälper att han är 1,90 m och inte tvekar att sänkta vem som helst. L’Italien har inte officiellt skrivit på för Q‑laget nästa år (även USHL‑laget Chicago Steel draftade honom), men han har alla kännetecken för att bli en franchise‑back för Mooseheads.

Eli McKamey, C (Victoria Royals, WHL)

Royals kan ha förlorat Cole Reschny, men McKamey borde åtminstone ge tillbaka en del av offensiven nästa år. Han hade ett hyggligt år med Penticton Vees i BCHL, men WHL blir en helt annan historia. University of North Dakota-spelaren förenar snabbhet, skicklighet och hockeyintelligens för att vinna matcher. McKamey behöver lägga på sig lite mer muskler, men jag tvivlar inte på att han blir ett hot varje kväll i Victoria nästa säsong.

Bosse Meijer, C (Frölunda, Sverige U‑20)

Meijer gjorde ett fint avtryck vid U‑17‑mästerskapen, och hjälpte till som ett sekundärt offensivt hot för svenskarna. Han älskar att skjuta pucken och kan dansa runt försvar med snabba händer. Han kanske inte är den mest tekniskt briljante, men han är bra på att tänka ett steg före motståndarna i rush-situationer, och hans fotarbete skapar ordentligt med problem.

Charlie Murata, C (Flint Firebirds, OHL)

Murata var ett av de ledande målskyttarna i GTHL i år, med 50 mål och 97 poäng i ett stjärnspäckat Don Mills Flyers‑lag. Sällan hade han två dåliga matcher i rad. Han spelar också med enorm fart, energi och hockey‑IQ. Han var en av de svårfångade talangerna i OHL‑draftklassen – backar kunde inte lista ut hur de skulle sakta ner honom när han hade momentum.

Jonah Neuenschwander, LW (EHC Biel‑Bienne, Schweiz NL‑liga)

En del av mig undrar om Neuenschwander är en riktig talang eller bara betydligt större än alla andra. Jag lutar åt mitten. Jag gillade honom i internationella tävlingar i år, och det är galet att han spelade så många matcher i schweiziska högstaligan redan som 15‑åring. Med sina 1,90 m är han uppenbart massiv för sin ålder. Men han åker bra, har ett grymt skott och ett bra tvåvägsspel.

Rocco Pelosi, C (USNTDP)

Pelosi satte verkligen press på motståndarna i år. Den yngre brodern till Boston Bruins‑prospektet Chris Pelosi, Rocco, gör ett intryck varje gång han kliver ut på isen. Han är bra på att spela genom mittzon och slå ut killar med sin snabbhet. Pelosis skotthantering är farlig, och han är ingen dålig passare heller. Han var en stjärna vid i princip varje showcase‑event förra året och jag är exalterad över att se om han kan fortsätta producera när han ansluter till USNTDP.

Nazar Privalov, LW (CSKA Moskva, Ryssland U‑16)

Privalov är en maskin. Han är redan 1,93 m och 93 kg – vid 16 – och kan helt förinta dig med sitt kraftfulla spel. Men han är också en högklassig playmaker som spelar med mycket fart, något som långt ifrån är självklart hos en större forward. Han gillar att vara i vägen och skapa kaos, men han har också skickligheten som backar upp det.

Luca Santala, RW (Kiekko‑Espoo, Finland U‑18)

Varje gång jag såg Santala spela i år gjorde han mål. Det var inte ovanligt heller – han gjorde 16 mål och 29 poäng på 16 matcher med Finlands U‑16‑lag. Han var också en av de mest produktiva spelarna i finska U‑18‑ligan, vilket sätter tonen för att han snart också gör avtryck i U‑20‑ligan nästa säsong. Santala är skicklig, snabb och söker alltid en öppen yta för att göra mål.

James Scantlebury, C (Chicago Steel, USHL)

Scantlebury blev vald som nionde spelare i QMJHL‑draften av Quebec Remparts, men valde att skriva med Chicago Steel istället efter att ha dominerat prep‑school‑nivån de senaste två åren. Scantlebury rör sig bra och har några av de bästa playmakings‑förmågorna i draftklassen. Scouterna önskar att han ibland förenklar sitt spel – han skulle kunna använda sina kedjekamrater mer. Men i termer av rå, ren talang är Scantlebury bland de bästa just nu.

Sergei Skvortsov, LW (Torpedo Nizhny Novgorod, Ryssland U‑18)

Den främsta ryska talangen, Skvortsov, vände huvuden med en stark insats vid Gold Star Showcase i Toronto i slutet av förra månaden. Han är en kraftfull skrinnare som aldrig slutar röra sig, och har några av de bästa händer du hittar i den här draftklassen. Hans siffror var fantastiska mot ryskt U‑18‑motstånd – jag ser fram emot att se honom dominera i MHL.

Milan Sundström, C (Modo, Sverige U‑18)

Milan är son till tidigare NHL‑spelaren Niklas Sundström, och du kan tydligt se hur hockeyintelligensen gått i arv. Även om jag inte skulle kalla Milan särskilt teknisk, kommer han att slå ut dig med sin speluppfattning, sina fina passningar och sin förmåga att hitta målchanser där andra inte gör det. Sverige har alltid varit duktiga på att utveckla tvåvägscentrar, och Sundström är nästa i raden. Svenskarna har inte en superklass‑talang inför 2027, men Sundström ligger definitivt i topp.

Camryn Warren, C (North Bay Battalion, OHL)

Jag hade turen att se Warren spela nära från utvisningsbåset vid Whitby Silver Stick‑turneringen i november – det gjorde att jag verkligen kunde uppskatta hur skicklig han är. Battalion‑prospektet är en fantastisk playmaker med ett grymt skott, och han gör ett utmärkt jobb med att rusa förbi större försvarare för att skapa målchanser. Så länge han fortsätter växa är han väl positionerad för en lysande karriär.

Andra noterbara: Trevor Daley Jr., LW (USNTDP); Nolan Fitzhenry, C (USNTDP); Oliver Ozogany, LW (Tri‑City Storm, USHL); Alexander Sementsov, LW (Barrie Colts, OHL); Jaakko Wycisk, RW (Guelph Storm, OHL).