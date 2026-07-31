Småkronorna förlorar genrepet inför Hlinka

Nästa vecka inleds klassiska Hlinka Gretzky Cup för U18-landslag i Kanada. Småkronorna har rest över till Edmonton inför turneringen och tränat under veckan. I natt spelade Sverige också sin enda träningsmatch innan Hlinka börjar på måndag.
Kanada stod för motståndet, en nation som Sverige sedan också möter senare i turneringen. Småkronorna fick en tuff start när Kanada tog ledningen efter sju minuters spel.
I andra perioden kom Sverige däremot tillbaka och lyckades kvittera. Frölundalöftet Wiggo Forsberg var den som satte 1-1-målet halvvägs in i matchen, sedan han blivit assisterad av Färjestadsduon Tom Bjurman och Vilgot Nydén. Det blev dock Sveriges enda mål i matchen.
Förlust för Småkronorna mot Kanada
Kanada tryckte på i tredje perioden och nätade två gånger om för att vinna matchen med 3-1. Småkronorna åker alltså på förlust i genrepet innan Hlinka Gretzky Cup.
Båda lagen bytte målvakter halvvägs genom matchen där Vilmer Salén Forsberg inledde mellan stolparna för Sverige och räddade 16 av 17 skott. Därefter klev Adam Annborn in i kassen och räddade 22 av 24 skott under matchens andra halva.
Småkronorna inleder Hlinka Gretzky Cup med att möta Slovakien under natten mellan måndag och tisdag nästa vecka.
Kanada – Sverige 3–1 (1-0,0-1,2-0)
Kanada: Liam Pue, Chase Surkan, Ryerson Edgar.
Sverige: Wiggo Forsberg.
Här är Sveriges trupp till Hlinka Gretzky Cup 2026
Målvakter
1. Adam Annborn, HV71
30. Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK
Backar
2. Yelverton Lindberg Steén, Växjö Lakers
3. Ellioth Lahtinen, Brynäs IF
4. Rasmus Sahlman, MoDo Hockey
5. Theo Berggren, BIK Karlskoga
7. Douglas Johnsson, Skellefteå AIK
8. Olle Törnqvist, Örebro HK
20. Tom Bjurman, Färjestad BK
Forwards
10. Olle Zetterstedt, Frölunda HC
11. Wiggo Forsberg, Frölunda HC
12. Wille Andersson Jöhnk, Färjestad BK
14. Milan Sundström, MoDo Hockey
15. Vilgot Nygren, Färjestad BK
16. Benjamin Nyström, Luleå HF
17. Milo Helte, Växjö Lakers
19. Loui Karlsson, Leksands IF
22. Ludvig Vestman, Skellefteå AIK
23. Oliver Sundberg, Djurgårdens IF
24. Wilson Boumedienne, Fargo Force (2010)
26. Oscar Blom, Färjestad BK
27. Dorian Eklund Aspe, Djurgårdens IF
29. Charlie Kalldin, Frölunda HC
Spelschema
Tider angivna i svensk tidzon
Fredag 31 juli Träningslandskamp 01.00 Kanada-Sverige 3-1 NAIT Arena
Tisdag 4 augusti 03.00 Slovakien-Sverige Downtown Community Arena
Tisdag 4 augusti 23.00 Sverige-Schweiz Downtown Community Arena
Torsdag 6 augusti 01.00 Sverige-Kanada Rogers Place