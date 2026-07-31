Småkronorna förlorar genrepet inför Hlinka

Det blev förlust i natt för Thomas Paananens mannar.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Nästa vecka inleds klassiska Hlinka Gretzky Cup för U18 -landslag i Kanada. Småkronorna har rest över till Edmonton inför turneringen och tränat under veckan. I natt spelade Sverige också sin enda träningsmatch innan Hlinka börjar på måndag.

Kanada stod för motståndet, en nation som Sverige sedan också möter senare i turneringen. Småkronorna fick en tuff start när Kanada tog ledningen efter sju minuters spel.

I andra perioden kom Sverige däremot tillbaka och lyckades kvittera. Frölundalöftet Wiggo Forsberg var den som satte 1-1-målet halvvägs in i matchen, sedan han blivit assisterad av Färjestadsduon Tom Bjurman och Vilgot Nydén. Det blev dock Sveriges enda mål i matchen.

Förlust för Småkronorna mot Kanada

Kanada tryckte på i tredje perioden och nätade två gånger om för att vinna matchen med 3-1. Småkronorna åker alltså på förlust i genrepet innan Hlinka Gretzky Cup.

Båda lagen bytte målvakter halvvägs genom matchen där Vilmer Salén Forsberg inledde mellan stolparna för Sverige och räddade 16 av 17 skott. Därefter klev Adam Annborn in i kassen och räddade 22 av 24 skott under matchens andra halva.

Småkronorna inleder Hlinka Gretzky Cup med att möta Slovakien under natten mellan måndag och tisdag nästa vecka.

Kanada – Sverige 3–1 (1-0,0-1,2-0)

Kanada: Liam Pue, Chase Surkan, Ryerson Edgar.

Sverige: Wiggo Forsberg.

Här är Sveriges trupp till Hlinka Gretzky Cup 2026

Målvakter

1. Adam Annborn, HV71

30. Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK

Backar

2. Yelverton Lindberg Steén, Växjö Lakers

3. Ellioth Lahtinen, Brynäs IF

4. Rasmus Sahlman, MoDo Hockey

5. Theo Berggren, BIK Karlskoga

7. Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

8. Olle Törnqvist, Örebro HK

20. Tom Bjurman, Färjestad BK

Forwards

10. Olle Zetterstedt, Frölunda HC

11. Wiggo Forsberg, Frölunda HC

12. Wille Andersson Jöhnk, Färjestad BK

14. Milan Sundström, MoDo Hockey

15. Vilgot Nygren, Färjestad BK

16. Benjamin Nyström, Luleå HF

17. Milo Helte, Växjö Lakers

19. Loui Karlsson, Leksands IF

22. Ludvig Vestman, Skellefteå AIK

23. Oliver Sundberg, Djurgårdens IF

24. Wilson Boumedienne, Fargo Force (2010)

26. Oscar Blom, Färjestad BK

27. Dorian Eklund Aspe, Djurgårdens IF

29. Charlie Kalldin, Frölunda HC

Spelschema

Tider angivna i svensk tidzon

Fredag 31 juli Träningslandskamp 01.00 Kanada-Sverige 3-1 NAIT Arena

Tisdag 4 augusti 03.00 Slovakien-Sverige Downtown Community Arena

Tisdag 4 augusti 23.00 Sverige-Schweiz Downtown Community Arena

Torsdag 6 augusti 01.00 Sverige-Kanada Rogers Place