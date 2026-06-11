Fredrik Glader byter Narvik mot Vålerenga. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

"Vi har jättebegränsade resurser om du jämför med övriga lag i ligan. Om du frågar mig har vi maximerat allt sportsligt."

När Fredrik Glader, för hockeysverige.se, nyligen berättade om statusen på den norska ligan var det på ovanstående sätt det lät. Detta efter att 48-åringen tagit upp Narvik till högstaligan och sedan gått till två raka kvartsfinaler. En bedrift som belönades med pris som årets coach i Norge efter 2025/26.

Nu har Glader, efter ett brutet kontrakt ett år i förtid, gjort klart med ett nytt jobb.

Det är Oslo-klubben Vålerenga som plockar upp den hyllade svensken. Detta som som assisterande tränare till Roy Johansen.

– Fredrik Glader fanns tidigt på listan över kandidater till vårt tränarteam, och när han valde att avsluta sin tid i Narvik tog vi snabbt kontakt. Han har mycket bred erfarenhet, och har tidigare varit huvudtränare, assisterande tränare, sportchef och har även arbetat med ungdomshockey. Han är känd för att ha ett bra ledarskap och en enorm arbetskapacitet. Han är professionellt mycket stark och är otroligt noggrann, säger sportchefen Morten Ask på lagets sajt.

På en annan nivå: "Alla förutsättningar"

Johan Åkerman, svensk tränarkollega i norska ligan har tidigare beskrivit Vålerenga, Storhamar, Frisk Asker och Stavanger som lagen ingen annan i Norge kan konkurrera med, rent ekonomiskt. Detta samtidigt som hans Lillehammer hotats av konkurs.

– Vålerenga är en stor klubb i Norge, har fantastiska faciliteter och alla förutsättningar för att lyckas. Atmosfären här är fantastisk, och det finns en underbar hockeymiljö i den här klubben. Som tränare har jag varit i Jordal flera gånger, och är imponerad av det galna trycket som supportrarna skapar under matcher. Nu ser jag fram emot att arbeta med Roy, Morten och alla andra, säger Fredrik Glader själv i presentationen.

Henrik Larsson, Kalle Ekelund och Patrik Dalen är spelarna med svensk koppling i Vålerengas 2026/27-lag - just nu.