KLART: Fem spelare lämnar Mora

Mora IK tvingas till ändringar i laget efter uttåget i åttondelsfinal.

Nu meddelar klubben att fem spelare lämnar, däribland lagets poängkung.

Gustav Olhaver, Kristoffer Gunnarsson, Ethan De Jong, Brayden Tracey och Connor MacEachern lämnar Mora IK.

Det blev en tuff säsong för Mora IK som slutade tia i HockeyAllsvenskan. I åttondelsfinal ställdes de mot Södertälje men åkte ut med dunder och brak med 2-0 i matcher efter att ha förlorat båda matcherna med 1-8 i målskillnad.

Nu står det också klart att det kommer att bli en del förändringar i truppen till nästa säsong. Under tisdagen bekräftar Mora via sin hemsida att fem spelare lämnar föreningen. Det handlar om backen Kristoffer Gunnarsson samt forwards Ethan De John, Connor MacEachern, Gustav Olhaver och Brayden Tracey.

Uppges ha gjort klart med en ny klubb

Kristoffer Gunnarsson kom till Mora inför säsongen 2019/20 efter att dessförinnan ha spelat SHL-hockey för Frölunda och Linköping. Trotjänaren har sedan blivit kvar i Mora under sju års tid och har spelat 361 matcher i MIK-tröjan, vilket är tionde mest i klubbens historia. Den defensivt inriktade backen har varit assisterande kapten för Mora under de senaste fyra säsongerna. Nu lämnar han däremot och får leta efter en annan klubbadress.

Connor MacEachern och Ethan De Jong värvades inför säsongen och har varit två av lagets bästa och viktigaste spelare. MacEachern vann lagets interna poängliga med 38 poäng på 41 matcher, och han hade därmed femte bäst poängsnitt av alla spelare i HockeyAllsvenskan. De Jong blev lagets målkung med 17 fullträffar och han kom fyra i interna poängligan på 34 poäng. Till nästa säsong uppges både MacEachern och De Jong värvas till HPK i Finland.

Gustav Olhaver har tillbringat två säsonger i Mora IK. Han värvades från Tingsryd 2024 men har inte riktigt lyckats lika bra sedan flytten till Dalarna. I Tingsryd gjorde han 13 mål och 29 poäng på 52 matcher under säsongen 2023/24. I Mora har Olhaver dock endast noterats för 13 mål och 21 poäng på 103 matcher. Det är ännu oklart var den storväxte forwarden kommer att fortsätta sin karriär.

Brayden Tracey värvades till Mora mitt under årets säsong. 24-åringen, som draftades i förstarundan av Anaheim Ducks 2019, blev däremot ingen succé i dalaklubben. I stället stannade han på blott fyra mål och elva poäng på 30 matcher i grundserien.

