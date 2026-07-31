Gustav Olofsson (höger) stannar i AHL.

Foto: Jason Franson/The Canadian Press/Alamy

Gustav Olofsson har tillbringat hela sin karriär i Nordamerika. Han spelade först både ungdoms- och juniorhockey i USA innan han draftades av Minnesota Wild i andra rundan 2013. Olofsson gjorde sedan en säsong på college och spelade JVM för Sverige 2014 där han var en framträdande back för laget som tog silver i Malmö.

31-åringen har sedan tillbringat över ett decennium i NHL och AHL. Han spelade i Minnesotas organisation under fem år innan han trejdades till Montréal Canadiens 2013. Det blev tre säsonger i Montréals organisation och sedan flyttade Olofsson till Seattle Kraken i samband med att klubben etablerades i NHL 2021. Där har Gustav Olofsson sedan blivit kvar.

Det har bara blivit fyra NHL-matcher för Olofsson i Kraken över fem säsonger. Hans senaste NHL-match var i mars 2024. Annars har det enbart blivit spel i AHL med farmarlaget Coachella Valley Firebirds där Olofsson också agerar som assisterande kapten.

Gustav Olofsson stannar i Coachella Valley Firebirds

Förra säsongen stod Olofsson för sin bästa säsong hittills i karriären. Han gjorde 32 poäng på 48 matcher, vilket är nytt personbästa. Gustav Olofsson var också fjärde bäst sett till antal poäng av svenska backar i AHL. Hans notering på +28 även en av de bästa noteringarna i ligan.

Nu är Gustav Olofsson klar för en fortsättning och skriver på ett nytt AHL-kontrakt med Coachella Valley Firebirds.

– Gustav har varit en del av den här organisationen sedan dag ett och det säger mycket om vilken typ av person och spelare som han är. Hans ledarskap, professionalism och förmåga att konsekvent i allt han gör har hjälpt till att etablera den kulturen som vi har byggt i Coachella Valley. Gustav har värdefull NHL-erfarenhet och är fortsatt en otrolig förebild för våra yngre spelare. Vi är väldigt glada att han stannar även nästa säsong, säger AHL-lagets general manager Troy Bodie.

Gustav Olofsson, som är storebror till Rögle s stjärncenter Fredrik Olofsson, har spelat 63 NHL-matcher genom sin karriär. Han har dock mestadels spelat i farmarligan där han har kommit upp i 414 AHL-matcher, vilket är femte mest av en svensk genom tiderna.