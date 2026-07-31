Stanley Cup-mästaren lämnar NHL – vänder hem

Tomáš Nosek vänder hem efter elva NHL-säsonger.

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Tomáš Nosek gjorde debut i NHL säsongen 2015/16 och spelade något år senare till sig en ordinarie plats i NHL. Han gjorde totalt elva säsonger i världens bästa hockeyliga och var med och vann Stanley Cup med Florida Panthers 2025.

Nosek stannade i Florida förra säsongen men missade stora delar av säsongen på grund av en knäskada. Framåt våren bröt tjecken också benet i den näst sista grundseriematchen. Han stannade därmed på 21 matcher och fyra poäng över hela säsongen 2025/26.

Efter säsongens slut har Tomáš Nosek varit free agent i Nordamerika men inte fått något nytt NHL-kontrakt. Nu väljer därför 33-åringen att flytta hem . Han skriver på ett femårskontrakt med moderklubben Dynamo Pardubice.

– Tomáš är en spelare med enorm erfarenhet, utmärkt karaktär och vinnarmentalitet. Han vann mästerskapstiteln med Pardubice och utomlands vann han Stanley Cup, Calder Cup, President's Cup samt har vunnit både Western och Eastern Conference. Han lyckades med allt detta, kanske som den enda tjeckiska spelaren genom tiderna. Vi är väldigt glada att han nu har bestämt sig för att återvända hem, säger klubbens ägare Petr Dědek.

Tomáš Nosek vänder hem till Dynamo Pardubice

Tomáš Nosek blev tjeckisk mästare med Pardubice 2012 och var sedan en av lagets bästa spelare under ett par år innan flytten till Nordamerika. Klubben hade sedan flera tuffa år där de tvingades kvala för att hålla sig kvar i högstaligan. De senaste åren har Pardubice dock byggt upp sig igen och blivit en maktfaktor i Tjeckien .

Klubben har vunnit grundserien i Tjeckien under tre av de senaste fyra säsongerna och förlorade i final både 2024 och 2025. I våras var det dock tredje gången gillt för Pardubice som blev mästare igen, för första gången sedan 2012 när Nosek spelade i klubben.

Efter guldet har Pardubice bland annat hämtat in stjärnspelare som David Tomásek och Matěj Stránský. Nu värvar klubben också hem Tomáš Nosek från NHL.

– Jag är väldigt glad över att kunna återvända hem. Jag har följt Dynamo varje år borta i Nordamerika. Jag är glad att en stark ägare kom in till klubben, plockade upp det och fick Pardubice tillbaka dit vi hör hemma, säger Nosek på klubbens hemsida .

Tomáš Nosek inledde sin NHL-karriär i Detroit Red Wings men valdes därefter av Vegas Golden Knights i expansionsdraften och var en del av klubben under dess fyra första säsonger i NHL. Han gjorde sedan två år i Boston Bruins och en säsong i New Jersey Devils innan flytten till Florida Panthers inför säsongen 2024/25 där han var med och vann Stanley Cup.

Totalt stod Nosek för 120 poäng på 514 NHL-matcher under sin karriär.