Förre SHL-målvakten vill återvända till Europa

Den tidigare SHL-målvakten Kasimir Kaskisuo går alltjämt klubblös.

I en intervju med Ilta-Sanomat berättar målvakten att han vill återvända till Europa.

– Jag hoppas att jag får några erbjudanden snart, säger han till tidningen.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Kasimir Kaskisuo spelade två SHL-säsonger med Leksand mellan 2021 och 2023. Sedan dess har det blivit spel i farmarligorna för den finske burväktaren – vilket gör att 32-åringen nu är öppen för att återvända till Europa.

– Jag hoppas att jag får några erbjudanden snart. I princip skulle vad som helst duga, bara jag får spela, säger han till Ilta-Sanomat..



För tidningen berättar Kaskisuo att tiden i Nordamerika kan vara över.



– Det kan hända att Nordamerika nu är färdigt för min del. Särskilt efter förra säsongens erfarenheter i ECHL, säger han.

”Mitt främsta mål är att komma till Europa”

Hela fjolårssäsongen spenderades i ECHL, vilket är farmarligan till AHL:s farmarliga, med klubbarna Norfolk Admirals och Bloomington Bison efter att hans väntan på ett AHL-avtal förblivit fruktlöst under hösten. Även den här säsongen har Kaskisuo inlett säsongen utan klubb, vilket gör att han nu börjat snegla på spel i Europa.



– Jag vill spela. Mitt främsta mål är ändå att komma till Europa, säger Kaskisuo.



32-åringen spelade totalt 60 grundseriematcher i SHL med Leksand under sin tid i klubben och noterades för en räddningsprocent på 90,4 procent. På meritlistan har Kaskisuo två NHL-matcher och 108 matcher i AHL.

Source: Kasimir Kaskisuo @ Elite Prospects



