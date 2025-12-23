Kris i ECHL – då lämnar Kasimir Kaskisou.

32-åringen med en bakgrund i Leksand återvänder till Finland.

– Det är fantastiskt att kunna spela i Finland efter 12 år, och särskilt i Joensuu med en bra grupp människor för att sikta på en plats i ligan, säger han.

Kaskisou spelade i Leksand under två säsonger Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0087



Kasimir Kaskisou är den tidigare NHL-målvakten som i princip gjort till sin grej att fltyta runt. Fostrad i Jokerit, åkte han över för spel i collegeligan 2013 redan, då till USA.

Sedan dess har målvakten varit överallt och ingenstans, spelat i ECHL, AHL, NHL, NCAA och SHL. Det var efter säsongen 2020/21 som han tog chansen att testa spel i svensk hockey för Leksand. Det blev två år och totalt 60 matcher för dalaklubben.

Lämnar – efter strejken

Efter säsongen 2022/23 återvände han till USA, där det blivit spel i ECHL. Men nu är det över – och Kaskisou lämnar Nordamerika. I stället blir det spel i den finska andraligan Mestis för 32-åringen. Han har skrivit på för JoKP, eller Kiekko-Pojat som klubbnamnet uttalas.

– Det är fantastiskt att kunna spela i Finland efter 12 år, och särskilt i Joensuu med en bra grupp människor för att sikta på en plats i ligan, säger Kaskisou till klubbens hemsida.

Beskedet kommer efter att spelarföreningen runt ligan ECHL där han spelade sist, har valt att utföra en strejk. Den amerikanska ligan med halv- och helproffs är därmed i kris.

Source: Kasimir Kaskisuo @ Elite Prospects