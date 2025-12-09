Kasimir Kaskisuo har öppnat för att återvända till Europa.

Men så blir det inte – målvakten är nu klar för Utah Grizzlies i ECHL.

Kasimir Kaskisuo spelade i Leksand mellan 2021 och 2023. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Det var i höstas som den förre Leksandsmålvakten Kasimir Kaskisuo öppnade för att återvända till Europa. Han sade då att hans främsta mål var att återvända till Europa igen och att hans tid i Nordamerika kan vara över.

Men efter att ha gått klubblös hela hösten står det nu klart att Kaskisuo blir kvar i USA trots allt. I stället för en återkomst till Europa är burväktaren klar för en fortsättning i farmarligans farmarliga, ECHL. Där skriver han på ett avtal med Utah Grizzlies som gäller för resten av årets säsong. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Förra säsongen gick Kasimir Kaskisuo också klubblös under stora delar av säsongen. Han skrev sedan på för ECHL-klubben Norfolk Admirals i januari men lämnade efter endast två matcher. Han bytte i stället till Bloomington Bison där han spelade tio matcher under slutet av säsongen. Nu återvänder alltså finländaren till ECHL igen.

Kasimir Kaskisuo spelade två år i Leksand

32-åringen är känd i Sverige för sin tid i SHL med Leksands IF. Han flyttade till Leksand 2021 och var en toppmålvakt under sin första säsong i klubben. Han vaktade kassen i 46 matcher, flest av alla målvakter i SHL säsongen 21/22, och hade en räddningsprocent på 91,0 samt 2,64 insläppta mål per match. Säsongen därpå hade Kaskisuo det sedan tufft och blev utkonkurrerad av Mantas Armalis. Det blev endast 14 matcher under säsongen 2022/23 med 88,0 i rädningsprocent och 3,30 GAA för keepern innan han lämnade Leksand.

Under sin karriär har Kasimir Kaskisuo noterats för två NHL-matcher, en med Toronto Maple Leafs och en med Nashville Predators. Han har även spelat 108 AHL-matcher och 46 matcher i ECHL under totalt åtta säsonger i den nordamerikanska proffshockeyn.

Source: Kasimir Kaskisuo @ Elite Prospects