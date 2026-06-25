Hugo Gabrielson berättar om flytten till Finland - trots SHL-intresset.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Efter senaste säsongen saknade Hugo Gabrielson inte direkt alternativ. Han gjorde succé i Nybro med sina elva mål och 32 poäng. Därmed kom han delad tvåa i skytteligan för backar samt kom femma i backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan .

Efter säsongens slut stod det klart att Gabrielson flyttar utomlands för spel i Finland . Där skrev han på ett 1+1-kontrakt med HPK i Liiga. Just nu är 23-åringen hemma i Göteborg och tränar på egen hand inför den kommande säsongen men han har tidigare varit på besök hos sin nya klubb.

– Jag var över där i början av maj och gjorde några tester. Man fick en liten inblick i hur det funkar det och se hur både staden och arenan ser ut, vilket känns bra, säger Hugo Gabrielson till hockeysverige.se.

Hugo Gabrielson bröt med Nybro Vikings – och skrev på för HPK

Hugo Gabrielson har gjort två starka säsonger i Nybro och hade egentligen kontrakt med klubben över nästa säsong. I maj bröt han dock sitt avtal med Vikings för att i stället skriva på för HPK .

Hur gick tankarna kring att byta klubb?

– När det kom upp på bordet och jag fick veta att det fanns en möjlighet att sticka dit, då kändes det bra direkt. Sedan när jag snackat med klubben var det inget att tveka om. Jag har också pratat med några andra spelare som har spelat i Finland och alla har bra saker att säga. Det känns som att det är ett bra steg att ta för mig, säger Gabrielson och fortsätter:

– Nu har jag har ändå varit i samma liga i fem år, det ska bli kul att testa på något nytt också.

Det blev två år i Nybro för Hugo Gabrielson.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Hugo Gabrielson är den senaste i raden av svenskar som väljer spel i Liiga. De senaste åren har det blivit fler och fler blågula spelare som flyttar till andra sidan Östersjön.

– Det känns som att det har blivit en attraktiv liga och det är ju många svenskar som flyttar dit. Det är lite svårt för mig att säga nu när jag inte spelat där än men vad jag har hört när man har pratat med andra ska det vara någonstans mellan SHL och Allsvenskan i kvalité, säger han.

Vägen till genombrottet i HockeyAllsvenskan

Hugo Gabrielson gick genom Frölunda s juniorverksamhet i ungdomen och blev draftad av Vancouver Canucks i sjätte rundan 2021. SHL-debuten uteblev dock för backtalangen som i stället sökte sig till HockeyAllsvenskan för spel i Västervik .

Där hade Gabrielson först ett par tyngre säsonger och spelade tre år i Västervik innan han flyttade till Nybro Vikings. Efter klubbytet fick han ett rejält uppsving i karriären och lyfte till att bli en toppback på allsvensk nivå. Han gick från att ha gjort 15 poäng (5+10) i Västervik till att producera 26 poäng (5+21) under sin första säsong i Nybro. Han förbättrades sedan ytterligare den gångna säsongen med 32 poäng (11+21).

– Det var några tuffa år där först i Västervik. Jag var skadad en del och fick bland annat operera axeln. Sedan var det mina första seniorsäsonger och det kändes lite som att man stod lite stilla där ett tag. Sedan när jag har kommit till Nybro har det bara gått uppåt och allting har blivit bättre och bättre. Jag är jätteglad och tacksam för mina år där.

Hugo Gabrielson inledde sin seniorkarriär med tre säsonger i Västervik.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Vad har varit nyckeln till lyftet som du fick efter flytten till Nybro?

– Jag måste nog ändå säga att det beror på hela föreningens sätt att vara på. Det är en bra miljö att spela hockey och man får bra hjälp, kan träna mycket extra och det är bra tränare. Sedan är det klart att jag fick mycket förtroende där också vilket man har växt mycket av och det har hjälpt mig mycket.

Därför blev det ingen SHL-flytt: "Varit lite snack"

Under säsongens gång har Hugo Gabrielson kopplats ihop med SHL. I december skrev även Expressen att det fanns ett "stort intresse" för backen där det var flera SHL-lag som visade intresse för att värva backen. Bland annat blivande SM-guldvinnarna Skellefteå uppgavs ligga långt framme i jakten på Gabrielson.

Det blev däremot aldrig någon SHL-flytt trots succén och i stället valde 23-åringen i stället att skriva på för HPK i Finland.

Hur såg det ut med SHL-intresset egentligen?

– Det är väl alltid så att man pratar om det med sin agent men sedan låter det som att det är mer i media. Det har såklart varit lite snack fram och tillbaka men inte mer än så. Sedan kändes det väldigt bra när jag fick veta om det här och fick förslaget att sticka dit och spela i Finland. Personligen känns det som rätt steg för mig att ta just nu.

Trots uppgifter om ett stort intresse blev det aldrig någon flytt till SHL för Gabrielson.

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Det låter inte som att det var så nära i slutändan?

– Nej, det var inte så att jag hade något på bordet som jag valde bort, men… Jag kände att jag ville gå till ett lag som verkligen ville ha mig, och inte bara plockade mig som sista gubbe in i truppen. Jag känner det speciellt i min ålder nu också.

– Hade jag varit 18 år eller något, då kanske man hade kunnat gå till ett lag, acceptera det och bli utlånad något år. Men nu är jag 23 år och jag vill verkligen spela.

Nya utmaningen i Liiga: "Väldigt viktig säsong"

Nästa säsong väntar alltså Liiga-spel för Hugo Gabrielson. För 23-åringen blir det hans första säsong utomlands.

Vad har du för förväntningar inför säsongen?

– Det är svårt att veta när man aldrig varit där. Jag vet ju om att det är lite mindre is och en lite annan typ av hockey. Sedan kommer det att vara lite speciellt nästa säsong också för det är fler lag och det blir 64 matcher i ligan.

Blir det att du lägger upp träningen lite annorlunda nu innan säsongen då för att orka spela så många fler matcher?

– Nja, det blir nog inte så mycket annorlunda nu inför men kanske lite under själva säsongen. När det är så mycket mer matcher kanske man får lägga upp kroppen, på ett annat sätt och det blir nog inte lika mycket träning under säsongen. Det blir kul att testa på det också.

Hugo Gabrielson ser fram emot säsongen i Finland.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Nästa säsong kommer också att bli en "supersäsong" i Liiga. Ligan utökas tillfälligt till 17 lag med 64 omgångar för att sedan bantas ner till 14 lag från och med säsongen 2027/28.

– Det kommer att vara speciellt för det är ju tre lag som ryker. Det blir en väldigt viktig säsong, men det blir kul att vara med om och det är ju roligt när varje match gäller så pass mycket.

Blir det till att plugga finska hela sommaren nu inför flytten?

– Jag försökte se om jag kunde snappa upp lite när jag var där över men det var helt omöjligt, säger Gabrielson med ett skratt innan han fortsätter:

– Det kanske blir lite lättare när man är där borta och får höra det oftare men annars funkar ju alltid engelskan och det finns några som pratar svenska där med.